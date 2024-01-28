Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 28.01.2024 01:52
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı için geri sayım başladı. 15 bini hemşire olmak üzere 35.000 personelin kamuya alımı gerçekleştirilecek. Diyetisyen, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, doktor ve uzman doktor gibi branşlar başta olmak üzere tüm ihtiyaç duyulan alanlarda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş, kadro ve şartları belli oldu mu? İşte, o açıklama!