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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 01:52 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 01:53

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı için geri sayım başladı. 15 bini hemşire olmak üzere 35.000 personelin kamuya alımı gerçekleştirilecek. Diyetisyen, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, doktor ve uzman doktor gibi branşlar başta olmak üzere tüm ihtiyaç duyulan alanlarda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş, kadro ve şartları belli oldu mu? İşte, o açıklama!

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları binlerce adayın gündeminde. 2024 yılında yapılacak istihdamın sayısı branş ve kadro dağılımının açıklandığı ilanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi açılışında müjde geldi. Detaylarla ilgili gözler Bakan Fahrettin Koca'da. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE: 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ!

İzmir Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında 35 bin sağlık personelinin kamuya alınacağının müjdesini verdi.

İşte, o açıklama:

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Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI!

"Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanemiz ve bağlantı yollarının ülkemize, şehrimize, İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum. Şehir hastanemiz 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı, yüksek yatak kapasitesi, yoğun bakımları, ameliyathaneleri, kapalı açık otoparkları ve diğer birimleriyle gerçekten güzel İzmirimize yakışır bir eser oldu."

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin sözleşmeli personel alımı haritasını henüz belirlemedi. Alımların hangi yol izlenerek yapılacağı henüz belli olmadı.

Ancak gelen açıklamaya göre Şubat ayı içerisinde tercihlerin alınması bekleniyor.

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