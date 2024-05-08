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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:49

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Doktor, uzman doktor, hemşire, diyetisyen, ebe ve diğer branşlarda alım yapacak Bakanlığın duyuru sayfaları takip ediliyor. Öte yandan gözler Bakan Fahrettin Koca'ya dönmüş durumda. Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı branş ve kontenjan dağılımı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? İşte, son gelişmeler...

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanması beklenen kılavuz ışığında alınacak başvurular için şimdiden hazırlık yapılmaya başladı. KPSS puanlarını alanlar sözleşmeli personel alımında ilgili branşa başvurmaya hazırlanıyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama için bakanlık duyuruları ve Bakan Fahrettin Koca takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilecek 36 bin sözleşmeli personelin başvuru şartları ve ekranı için ÖSYM kılavuzu bekleniyor.

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