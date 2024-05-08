Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
09:49
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?
36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Doktor, uzman doktor, hemşire, diyetisyen, ebe ve diğer branşlarda alım yapacak Bakanlığın duyuru sayfaları takip ediliyor. Öte yandan gözler Bakan Fahrettin Koca'ya dönmüş durumda. Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı branş ve kontenjan dağılımı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? İşte, son gelişmeler...