Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 16:46

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından açıklanması beklenen kılavuzla birlikte alım yapılacak iller, başvuru şartları ve adımlarının belli olması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre tabip, uzman tabip, hemşire, diyetisyen, ebe, tekniker gibi birçok branşta yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman merak ediliyor. Peki; Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde alım yapılacak? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için geri sayım başladı. ÖSYM kılavuzu ile belli olması beklenen detaylarda alım illeri, başvuru şartlar yer alıyor. KPSS puanları ile başvuruda bulunacak doktor, hemşire ve diğer adaylar Bakan Fahrettin Koca'nın da açıklamalarını takip ediyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama için bakanlık duyuruları ve Bakan Fahrettin Koca takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilecek 36 bin sözleşmeli personelin başvuru şartları ve ekranı için ÖSYM kılavuzu bekleniyor.

SON DAKİKA