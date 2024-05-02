Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için geri sayım başladı. ÖSYM kılavuzu ile belli olması beklenen detaylarda alım illeri, başvuru şartlar yer alıyor. KPSS puanları ile başvuruda bulunacak doktor, hemşire ve diğer adaylar Bakan Fahrettin Koca'nın da açıklamalarını takip ediyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?