Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
16:46
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından açıklanması beklenen kılavuzla birlikte alım yapılacak iller, başvuru şartları ve adımlarının belli olması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre tabip, uzman tabip, hemşire, diyetisyen, ebe, tekniker gibi birçok branşta yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman merak ediliyor. Peki; Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde alım yapılacak? İşte, detaylar...