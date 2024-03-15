Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
14:20
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları belli olacak! Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman, nereden öğrenilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 8 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Birbirinden farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere işçi alım başvurularını gerçekleştirdi. Kuraların yapılacağı tarih son yapılan açıklamayla değişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde araştırmalarına başladılar. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacak Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?