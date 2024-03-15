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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları belli olacak! Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman, nereden öğrenilecek?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 14:20

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları belli olacak! Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman, nereden öğrenilecek?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 8 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Birbirinden farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere işçi alım başvurularını gerçekleştirdi. Kuraların yapılacağı tarih son yapılan açıklamayla değişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde araştırmalarına başladılar. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacak Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları belli olacak! Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman, nereden öğrenilecek?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi kura çekimlerinin sonuçlanması başvurularını gerçekleştiren adaylar tarafından bekleniyor. Bakanlık kura çekim tarihleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kura çekimi canlı yayın üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları belli olacak! Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman, nereden öğrenilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek 8.000 işçi alımı kurası 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak Sağlık Bakanlığının Youtube hesabından yayınlanacak.

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Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları belli olacak! Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman, nereden öğrenilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları belli olacak! Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman, nereden öğrenilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları belli olacak! Sağlık Bakanlığı işçi kurası ne zaman, nereden öğrenilecek?

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

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