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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları tarihi!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:52

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları tarihi!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman belli oldu. Tarihin ertelendiği kurada yeni gün bekleniyor. 8 bin sürekli işçi alımı yapacak Bakanlık, Türkiye İş Kurumu üzerinden başvurularını aldı. Koruma ve güvenlik, temizlik görevlisi gibi alanlarda yapılacak personel alımı gündemdeki yerini koruyor. Peki; 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları tarihi!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sonuçları sorgulama işlemleri bekleniyor. 8 bin sürekli işçi alımı kurasında tarih belli oldu. Başvuruların tamamlandığı süreçte adaylar yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Kura yöntemiyle belirlenecek alımda heyecan dorukta. Peki, 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, canlı yayınlanacak mı, nereden izlenir?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları tarihi!

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, 8 bin sürekli işçi alımında mülakat olup olmayacağı yönünde sorulara açıklama getirdi:

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları tarihi!

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihleri 18-19 Mart olarak açıklanmıştı ancak gelen açıklama göre tarihler değişti.

ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle şeklinde açıklanan erteleme kararı ardından yeni kura tarihleri şöyle:

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları tarihi!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tam tarih bilinmemekle birlikte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları daha önce yapılan alımlarda kura çekiminin yapıldığı günün akşamı açıklanmıştı.

8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları tarihi!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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