Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:52
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları tarihi!
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman belli oldu. Tarihin ertelendiği kurada yeni gün bekleniyor. 8 bin sürekli işçi alımı yapacak Bakanlık, Türkiye İş Kurumu üzerinden başvurularını aldı. Koruma ve güvenlik, temizlik görevlisi gibi alanlarda yapılacak personel alımı gündemdeki yerini koruyor. Peki; 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılacak?