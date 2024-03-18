Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları tarihi!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.