Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
11:02
SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu!
Sağlık Bakanlığı 2024 yılında istihdam edeceği 34 Bin personel alımı müjdesini duyurdu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından duyurduğu müjdeli haberde "Kamuya 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip olmak üzere 35 bin personel alınacağı" açıklanmıştı. Binlerce vatandaşa iş olanağı sağlayacak alım için adayların gözü başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. Yayımlanacak olan kılavuzla birlikte sağlık personelleri başvuruda bulunabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 Bin Personel alımı kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman? İşte, detaylar!