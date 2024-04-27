SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu!

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Resmi Gazete'de yer alan bilgide yıl sonuna kadar uygulanmak üzere eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sağlık personeli alımı yapılacağı paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte özel ve genel başvuru şartları, son başvuru tarihi, başvuru yöntemi gibi detaylar belli olacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanının yayınlanmasıyla alım yapılacak illere göre dağılım açıklanacak.