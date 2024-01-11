Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

Giriş Tarihi: 11.01.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
17:16
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve kadro dağılımı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 2024 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ''Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar…