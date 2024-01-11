Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. İlan sonrası Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Alımın 2024 yılı boyunca yapılması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nedir, kadro dağılımı nasıl? İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.