SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA || 2023 Sağlık Bakanlığı atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası gündemdeki yerini aldı. 16-22 Haziran tarihleri arasında alınan başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı atama tayin sonuçları 2023 sorgulama işlemleri araştırılmaya başladı. Başvuru sonuçları sonrası personellerin yer değişikliği gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Sonuçlar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden sorgulanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı? İşte, son durum…