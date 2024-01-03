Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com sunucu erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte resmi açıklama!

Sahibinden çöktü mü son dakika araştırmaları hız kazandı. İkinci el araç ve emlak alım satım platformuna, uzun süre hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamadı. Siteye erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ve "Sunucu erişim sorunu" ile karşılaştı. Bu noktada ise Sahibinden sunucu erişim sorunu nedir, ne demek, ne zaman düzelecek soruları gündemdeki yerini aldı. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ederken firmadan iki resmi açıklama yapıldı. Peki, 3 Ocak Sahibinden çöktü mü, sorun mu var, sunucu erişim sorunu düzeldi mi? İşte, son durum gelişmeleri…