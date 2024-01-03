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Haberler Fotohaber Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com sunucu erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte resmi açıklama!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 20:00

Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com sunucu erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte resmi açıklama!

Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor soruları 3 Ocak Çarşamba günü gündemdeki yerini aldı. Tarayıcı üzerinden internet sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile mobil uygulama üzerinden erişim sağlamak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" ile karşılaştı. Yaşanan aksaklık sonrası Sahibinden.com sunucu erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek soruları yanıt ararken konu ile ilgili firmadan ikinci bir resmi açıklama geldi. Peki, son dakika Sahibinden çöktü mü, sunucu erişim sorunu nedir, düzeldi mi? İşte, firmanın açıklamaları ve son durum...

Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com sunucu erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

Sahibinden çöktü mü son dakika araştırmaları hız kazandı. İkinci el araç ve emlak alım satım platformuna, uzun süre hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamadı. Siteye erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ve "Sunucu erişim sorunu" ile karşılaştı. Bu noktada ise Sahibinden sunucu erişim sorunu nedir, ne demek, ne zaman düzelecek soruları gündemdeki yerini aldı. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ederken firmadan iki resmi açıklama yapıldı. Peki, 3 Ocak Sahibinden çöktü mü, sorun mu var, sunucu erişim sorunu düzeldi mi? İşte, son durum gelişmeleri…

Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com sunucu erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

İkinci el araç ve emlak alım satım sitesi olan sahibinden.com'a, 3 Aralık Çarşamba günü gece saatlerinden bu yana erişim problemi yaşandı.

Siteye tarayıcı üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı alırken, mobil uygulama üzerinden erişim sağlamak isteyenler ise "sunucu erişim sorunu'' ile karşılaştı.

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Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com sunucu erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

SAHİBİNDEN 'DEN İLK RESMİ AÇIKLAMA!

Sahibinden.com, soruna ilişkin Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com sunucu erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com sunucu erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

SAHİBİNDEN.COM'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA!

Gün içerisinde şirketten yapılan ikinci açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi/ firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Alan adı hizmeti aldığımız firma, sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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