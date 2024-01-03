Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
20:00
Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak Sahibinden.com sunucu erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte resmi açıklama!
Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor soruları 3 Ocak Çarşamba günü gündemdeki yerini aldı. Tarayıcı üzerinden internet sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile mobil uygulama üzerinden erişim sağlamak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" ile karşılaştı. Yaşanan aksaklık sonrası Sahibinden.com sunucu erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek soruları yanıt ararken konu ile ilgili firmadan ikinci bir resmi açıklama geldi. Peki, son dakika Sahibinden çöktü mü, sunucu erişim sorunu nedir, düzeldi mi? İşte, firmanın açıklamaları ve son durum...