Sakarya Meydan Savaşı gerek Türk gerek dünya tarihinde kayıtlara "en uzun süren muharebe" olarak geçen savaştır. Kurtuluş Savaşı'nın son bulmasına zemin hazırlayan ve Türkiye'nin kurulmasında etkisi büyük olan Sakarya Savaşı 1921 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusuyla Yunanlılar arasında gerçekleşen savaş tüm dünyaya Türk'ün gücünü göstermeye yetmiştir. Önemi yüksek olan Sakarya Meydan Muharebesi sonuçları, Sakarya Savaşı Tarihi, nedenleri, tarafları ve önemi üzerine hazırladığımız bu yazımızdan karşılaşmanın tüm merak edilen detaylarına ulaşabilirsiniz.