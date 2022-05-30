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Haberler Fotohaber Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları - Sakarya Savaşı Tarihi, Nedenleri, Tarafları ve Önemi
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:56

Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları - Sakarya Savaşı Tarihi, Nedenleri, Tarafları ve Önemi

Sakarya Meydan Savaşı gerek Türk gerek dünya tarihinde kayıtlara "en uzun süren muharebe" olarak geçen savaştır. Kurtuluş Savaşı'nın son bulmasına zemin hazırlayan ve Türkiye'nin kurulmasında etkisi büyük olan Sakarya Savaşı 1921 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusuyla Yunanlılar arasında gerçekleşen savaş tüm dünyaya Türk'ün gücünü göstermeye yetmiştir. Önemi yüksek olan Sakarya Meydan Muharebesi sonuçları, Sakarya Savaşı Tarihi, nedenleri, tarafları ve önemi üzerine hazırladığımız bu yazımızdan karşılaşmanın tüm merak edilen detaylarına ulaşabilirsiniz.

Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları - Sakarya Savaşı Tarihi, Nedenleri, Tarafları ve Önemi

Sakarya Savaşı toplamda 22 gün ve gece sürerek 23 Ağustos 1921 ile 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemi azımsanamayacak savaş Yunan askerlerinin yaşadığı şok ve yenilgiyle sonuçlanmıştır. Sadece Yunanlılar değil tüm dünya üzerinde yankı uyandıran Sakarya savaşı tarihi, neden ve sonuçlarını yazımızın devamından inceleyebilirsiniz.

Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları - Sakarya Savaşı Tarihi, Nedenleri, Tarafları ve Önemi

Sakarya Savaşı Tarihi

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayan Sakarya Savaşı hiç ara verilmeden gece ve gündüz devam eden karşılaşmalardandır. Dünya tarihine "en uzun muharebe" olarak da geçen savaş 13 Eylül 1921 tarihinde Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Pek çok tarihi kaynakta Sakarya Meydan Savaşı olarak da adlandırılan bu karşılaşma Yunanların geri adım atmak için büyük bir çaba gösterdiği karşılaşmalardandır.

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Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları - Sakarya Savaşı Tarihi, Nedenleri, Tarafları ve Önemi

Türkün gücünü tüm dünyaya duyuracak olan 22 günlük amansız mücadele sadece Türkler ve Yunanlılar değil tüm dünya adına önemli sonuçları doğurmuştur. Genel olarak Sakarya savaşı tarihi açıdan dikkatle ele alınırsa Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşleyen kıvılcımlardan biri olarak kabul edilebilir.

Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları - Sakarya Savaşı Tarihi, Nedenleri, Tarafları ve Önemi

Sakarya Savaşı Nedenleri, Tarafları ve Önemi

Osmanlı Devleti'nin kurulup giderek güçlenmesiyle birlikte pek çok Avrupa devleti duyduğu rahatsızlığı ikiye katlamaya başladı. Her durumda bir fırsat arayarak Anadolu topraklarını parçalamak isteyen dış güçler aradıkları bahaneyi sonunda 1.Dünya Savaşı'na bağlayarak saldırı planlarını devreye sokmaya başladı. Kısa sürelerde başlayan işgaller devletin sarsılmasına neden olurken dış güçlerin pek çoğu artık buradan dönüş olmadığını ve Türklerin yok olacağına olan inancını güçlendirdi. Yine bu umuda dayanarak başlayan Sakarya Savaşı'nın tarafları Yunanlılar ve Türk askerleri olmuştur.

Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları - Sakarya Savaşı Tarihi, Nedenleri, Tarafları ve Önemi

İzmir ve çevresiyle başlayan işgal bu şehrin Yunanlılar'a ait olduğu kurgusu üzerinden yürütülmüştür. Sakarya Savaşı nedenleri nelerdir listelenecek olursa;

  • Kütahya – Eskişehir Savaşı'nda Türklerin geri çekilmesi, bu geri adımla Yunanlıların daha da cesaretlenmesi,
  • Osmanlı topraklarının paylaşılmak istenmesi,
  • 1. Dünya Savaşı'ndan kaybeden tarafta Osmanlı'nın da bulunması,
  • Osmanlı Devleti'nin tamamen ortadan kaldırılmak istenmesi,
  • Mustafa Kemal'in varlığı ve giderek güç kazanmasının dış güçleri rahatsız etmesi ilk sırada yer alan sebepler arasında karşımıza çıkar.

Sakarya Savaşı'nın önemi ele alındığında ise işgal altına bulunan Türk topraklarının kolay kolay sarsılamayacağı, zorluklar ve kayıplar olmasına rağmen direnişe devam edeceğinin anlaşılması görülebilir. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı için inanç tazelemeye yarar sağlayan bir muharebe olduğunu da anlaşılabilir.

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