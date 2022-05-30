Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları - Sakarya Savaşı Tarihi, Nedenleri, Tarafları ve Önemi

Sakarya Savaşı Tarihi

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayan Sakarya Savaşı hiç ara verilmeden gece ve gündüz devam eden karşılaşmalardandır. Dünya tarihine "en uzun muharebe" olarak da geçen savaş 13 Eylül 1921 tarihinde Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Pek çok tarihi kaynakta Sakarya Meydan Savaşı olarak da adlandırılan bu karşılaşma Yunanların geri adım atmak için büyük bir çaba gösterdiği karşılaşmalardandır.