SAKARYA KAZA SON DURUM: Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası sonrası yaralı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum ne oldu?

Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
01:25
Sakarya son dakika kaza haberiyle gündemdeki yerini aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde gerçekleşen trafik kazasının ardından bilanço ortaya çıktı. 3'ü yolcu otobüsü, 1 TIR olmak üzere 7 aracın karıştığı kaza için Sakarya'da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu merak ediliyor. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor. Sakarya kaza haberleri sabah saatlerinde Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. İşte, 28 Aralık Sakarya son dakika haberleri…