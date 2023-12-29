SAKARYA KAZA SON DURUM: Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası sonrası yaralı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum ne oldu?

Vali Yaşar Karadeniz, "Yaralılardan 7'sinin durumu ağır. Yedi yaralıdan biri ameliyata alındı. Tüm ekipler burada. Olay yeri inceleme ekipleri de burada. Olay yeri inceleme ekibi şu anda çalışıyor ama ilk küçük otomobilin Tır'a çarpması şeklinde kazanın başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra da diğer araçların çarptığı çekilde. Vefat edenlerin bir kısmı araçtan inen yayalara arkadan gelen diğer bir aracın çarpması ile gerçekleştiği belirtiliyor. Tabi bunlar ilk tespitler" ifadelerini kullandı.