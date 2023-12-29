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Haberler Fotohaber SAKARYA KAZA SON DURUM: Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası sonrası yaralı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum ne oldu?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:25 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:25

SAKARYA KAZA SON DURUM: Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası sonrası yaralı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum ne oldu?

Sakarya son dakika kaza haberiyle gündemdeki yerini aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde gerçekleşen trafik kazasının ardından bilanço ortaya çıktı. 3'ü yolcu otobüsü, 1 TIR olmak üzere 7 aracın karıştığı kaza için Sakarya'da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu merak ediliyor. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor. Sakarya kaza haberleri sabah saatlerinde Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. İşte, 28 Aralık Sakarya son dakika haberleri…

SAKARYA KAZA SON DURUM: Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası sonrası yaralı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum ne oldu?

Ölü ve yaralıların bulunduğu kaza hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Aşırı sis sebebiyle gerçekleşen trafik kazası Sakarya son dakika haberleri ile takip ediliyor. Öte yandan kazaya dair soruşturma da başlatılmış durumda. Peki, Sakarya ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte, Sakarya kaza son dakika gelişmeleri…

SAKARYA KAZA SON DURUM: Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası sonrası yaralı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum ne oldu?

SON DAKİKA: SAKARYA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI!

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası Türkiye'nin gündeminde oturdu. 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar bulunuyor.

Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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SAKARYA KAZA SON DURUM: Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası sonrası yaralı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum ne oldu?

Korkunç kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri çağrıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durduğu açıklandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken konuyla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği açıklandı.

SAKARYA KAZA SON DURUM: Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası sonrası yaralı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum ne oldu?

SAKARYA SON DAKİKA: KAZADA ÖLÜ SAYISI VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Gelen son resmi açıklamaya göre kazada 10 kişinin öldüğü, 8'i ağır 59 kişinin yaralı olarak kurtulduğu belirlendi.

Konuya dair Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. İşte, o açıklamalar!

SAKARYA KAZA SON DURUM: Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası sonrası yaralı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum ne oldu?

Vali Yaşar Karadeniz, "Yaralılardan 7'sinin durumu ağır. Yedi yaralıdan biri ameliyata alındı. Tüm ekipler burada. Olay yeri inceleme ekipleri de burada. Olay yeri inceleme ekibi şu anda çalışıyor ama ilk küçük otomobilin Tır'a çarpması şeklinde kazanın başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra da diğer araçların çarptığı çekilde. Vefat edenlerin bir kısmı araçtan inen yayalara arkadan gelen diğer bir aracın çarpması ile gerçekleştiği belirtiliyor. Tabi bunlar ilk tespitler" ifadelerini kullandı.

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