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Haberler Fotohaber Sakla Beni 23. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 00:46 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 00:46

Sakla Beni 23. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Sakla Beni23. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 28 Mart 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta Mete ve İncala aşkındaki engeller ortadan kalkmışken Naz ve Kadir aşkı da tam gaz devam etmektedir. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden izleyiciler fragmanı sorgulamaya başladı. Peki; Star TV ile Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Sakla Beni 23. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? şeklinde araştırmalarına başlayan izleyiciler dizinin 23. bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu. Son bölümüyle herkesi merakta bırakan dizinin yeni bölümü merak ediliyor. İşte Sakla beni 23. bölüm fragmanı

Sakla Beni 23. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

SAKLA BENİ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sakla beni dizisi 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

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Sakla Beni 23. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

SAKLA BENİ SON BÖLÜM İZLE

Sakla Beni dizisi 22. bölümü aşağıdaki linki kullanarak izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/bolumler/22-bolum

Sakla Beni 23. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın boşandıklarını söylemesi Filiz'i sarsarken onun bu haberi kendi başına duyurması Mete'yi öfkelendirir. Ailelerin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmeyle tüm tepkilerin odağı haline gelen Mete ve Naz, onlara sağlanan maddi imkânlardan feragat etmeye mecbur kalırlar

Sakla Beni 23. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Mete ve İncila, geleceğe dair onları heyecanlandıracak adımlar atmanın hazırlığındadır. Kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Naz, gerçek hayatın düşündüğü kadar kolay olmadığı gerçeğiyle yüzleşirken ona yardımcı olmak isteyen Kadir, kendince bir yol bulur. Kadir ve Naz arasındaki yakınlık git gide daha da güçlenirken bu durum herkesin dikkatini çekmeye başlar

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