Sakla Beni 23. yeni bölüm fragmanı! Star TV Sakla Beni fragmanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Mete ve İncila, geleceğe dair onları heyecanlandıracak adımlar atmanın hazırlığındadır. Kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Naz, gerçek hayatın düşündüğü kadar kolay olmadığı gerçeğiyle yüzleşirken ona yardımcı olmak isteyen Kadir, kendince bir yol bulur. Kadir ve Naz arasındaki yakınlık git gide daha da güçlenirken bu durum herkesin dikkatini çekmeye başlar