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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu 12. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:56

Sandık Kokusu 12. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Sandık Kokusu son bölümde Karsu ve Atilla arasında yaşananların etkileri herkesi sarmıştır. Filiz durumu anlasa da Karsu'nun sevgili olduklarını inkar etmemesi kafaları karıştırır. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı her hafta Çarşamba günleri takip ediliyor. İşte, 28 Şubat Show TV Sandık Kokusu 12. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

Sandık Kokusu 12. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Sandık Kokusu izle Show TV dizi ekranında takip ediliyor. Reha'nın siteye taşınması ve bir de sevgilisini getirmesi üzerine gerilen sinirler Karsu'nun hamlesi ile başka bir yere yönelir. Dizinin takipçileri yeni bölümü takip ediyor. İşte, Sandık Kokusu 12. son Bölüm izle linki…

Sandık Kokusu 12. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU 12. BÖLÜM İZLE

28 Şubat tarihli dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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Sandık Kokusu 12. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Karsu (Özge Özpirinçci) ve Atilla (Metin Akdülger) öpüşürken, Reha'nın (Necip Memili) bağırma sesiyle ayrılırlar.

Reha, Atilla'nın üstüne yürürken, onları Mert ayırır. Hande, Reha'yı eve götürür, Karsu ise Atilla'nın evine gider.

Sandık Kokusu 12. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Karsu, Atilla'dan özür dileyecekken Atilla, Karsu'yu tekrar öper. Bunun bir oyun değil, gerçek olmasını istiyordur. Karsu'nun ise düşünmeye ihtiyacı vardır.

Kadir'in adamları Atilla'nın evine baskın düzenlerler. Peki Atilla tuzağa düşecek midir?

Sandık Kokusu 12. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Lale, sitede Atilla'yı görüp tanır ve kapısına dayanır. Bu durum Lale'nin başına nasıl bir bela açacaktır? Atilla'nın adamları Mert'i görür. Atilla'nın onu öldürmediği ortaya çıkar.

Karsu tesadüf sonucu bir şeylerden şüphe duyar. Böylelikle Atilla'nın bir sırrı daha ortaya çıkar. Peki bu sır karşısında Karsu'nun tepkisi ne olacaktır?

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