Sandık Kokusu 12. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Lale, sitede Atilla'yı görüp tanır ve kapısına dayanır. Bu durum Lale'nin başına nasıl bir bela açacaktır? Atilla'nın adamları Mert'i görür. Atilla'nın onu öldürmediği ortaya çıkar.

Karsu tesadüf sonucu bir şeylerden şüphe duyar. Böylelikle Atilla'nın bir sırrı daha ortaya çıkar. Peki bu sır karşısında Karsu'nun tepkisi ne olacaktır?