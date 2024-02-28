Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
19:56
Sandık Kokusu 12. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD
Sandık Kokusu son bölümde Karsu ve Atilla arasında yaşananların etkileri herkesi sarmıştır. Filiz durumu anlasa da Karsu'nun sevgili olduklarını inkar etmemesi kafaları karıştırır. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı her hafta Çarşamba günleri takip ediliyor. İşte, 28 Şubat Show TV Sandık Kokusu 12. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…