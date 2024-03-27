Giriş Tarihi: 27.03.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
18:31
SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM bekleniyor: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı
Show TV'nin yayın hayatına yeni başlayan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 16. bölümüyle yayınlanıyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu 16. bölüm canlı izle" araştırmasına başladılar. Yeni bölümde Karsu'nun fiziksel değişimi Atilla ve birçok erkeği mest ederken Atilla'dan Karsu'ya yeni bir adım gelecektir. Filiz yeni bir aşka mı yelken açıyor, Irmak Adnan'ın ihaneti karşında ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı için işte Show TV ile Sandık Kokusu 16. bölüm canlı izle ekranı