SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM bekleniyor: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

SANDIK 16. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz ile Hasan bir araya geliyor. Atilla sonunda Karsu'yla konuşmak için fırsat yakalıyor. Karsu'nun değişimi, Reha da dahil olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor. Atilla ve Karsu'nun arasında yaşanacak gelişmeler merak uyandırıyor. Otel odasında Karsu ile buluşmak için heyecanla bekleyen ve özel hazırlıklar yapan Atilla'nın nasıl bir durum ile karşı karşıya kalacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.