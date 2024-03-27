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Haberler Fotohaber SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM bekleniyor: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 27.03.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 18:31

SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM bekleniyor: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Show TV'nin yayın hayatına yeni başlayan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 16. bölümüyle yayınlanıyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu 16. bölüm canlı izle" araştırmasına başladılar. Yeni bölümde Karsu'nun fiziksel değişimi Atilla ve birçok erkeği mest ederken Atilla'dan Karsu'ya yeni bir adım gelecektir. Filiz yeni bir aşka mı yelken açıyor, Irmak Adnan'ın ihaneti karşında ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı için işte Show TV ile Sandık Kokusu 16. bölüm canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM bekleniyor: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Sandık Kokusu'nda Karsu'nun çocukları için verdiği annelik mücadelesi izleyiciler tarafından takip ediliyor. Bu haftaki bölümde Karsu görünüşü ve tavırlarıyla tamamen değişirken hayatındaki kişiler Atilla'yı kıskandıracaktır. Aile'nin kadınlarının aşk hayatıyla başı dertteyken Filiz için güzel günler mi yaklaşıyor? İşte Sandık Kokusu 16. bölüm canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM bekleniyor: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Sandık Kokusu dizisin son bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM bekleniyor: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

SANDIK 16. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz ile Hasan bir araya geliyor. Atilla sonunda Karsu'yla konuşmak için fırsat yakalıyor. Karsu'nun değişimi, Reha da dahil olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor. Atilla ve Karsu'nun arasında yaşanacak gelişmeler merak uyandırıyor. Otel odasında Karsu ile buluşmak için heyecanla bekleyen ve özel hazırlıklar yapan Atilla'nın nasıl bir durum ile karşı karşıya kalacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.

SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM bekleniyor: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU'NUN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Şirkete Adnan'ı ziyarete giden Irmak, Selvi'nin Adnan'a olan yakınlığından hoşlanmaz. Adnan'a güvense de içine kurt düşünce Karsu'ya anlatır. Karsu ise Irmak için Adnan ile buluşup konuşur ve tüm gerçekleri öğrenir. Ömer, Filiz'i estetik doktoruna götürme bahanesiyle Hasan ile buluşturur. Filiz, Ömer'in benzin almasını beklerken Hasan gelir ve Filiz'e evinde beklemesini teklif eder ve Filiz kabul eder. Filiz de Hasan'dan etkilenince tekrar buluşmak için adımlar atarlar.

SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM bekleniyor: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Atilla, kitapçıya Karsu ile konuşmaya gelir ve akşam otelde buluşmak için sözleşirler. Atilla'yı nasıl bir oyun bekliyordur? Karsu eve geç dönünce Irmak ve Filiz onu sıkıştırır. Irmak'ın sözlerine daha fazla dayanamayan Karsu, Adnan'ın onu aldattığını söyler.

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