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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu 17. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 00:17

Sandık Kokusu 17. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranların her çarşamba günü ekranlara gelen dizinin 16. bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümde ne olacağı merak edilmeye başladı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akgülder gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Adnan'ın ihaneti, Karsu ve Atilla'nın ayrılığı, Karsu'nun yeni kimliğiyle dengeler değişiyor. Atilla'nın Karsu'yu beklerken otel odasındaki misafiri gündem oldu. Yeni bölümde neler olacak, Sandık Kokusu 17. yeni bölüm fragmanı İZLE

Sandık Kokusu 17. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocukları için ayakta kalma mücadelesi veren bir kadının hayatını anlatan dizinin son bölümünde Karsu'ya darbe en sevdiği yerden çocuklardan geliyor. İzleyiciler haftaya neler olacağını merakla araştırmaya başladı. Show TV sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 17. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 16. bölüm fragmanı araştırılmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sandik-kokusu-16-bolum-2-fragmani/117892

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Sandık Kokusu 17. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu dizisinin 16. bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/sandik-kokusu-sezon-1-bolum-16-izle/117947

Sandık Kokusu 17. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK 16. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz ile Hasan bir araya geliyor. Atilla sonunda Karsu'yla konuşmak için fırsat yakalıyor. Karsu'nun değişimi, Reha da dahil olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor. Atilla ve Karsu'nun arasında yaşanacak gelişmeler merak uyandırıyor. Otel odasında Karsu ile buluşmak için heyecanla bekleyen ve özel hazırlıklar yapan Atilla'nın nasıl bir durum ile karşı karşıya kalacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.

Sandık Kokusu 17. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU'NUN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Şirkete Adnan'ı ziyarete giden Irmak, Selvi'nin Adnan'a olan yakınlığından hoşlanmaz. Adnan'a güvense de içine kurt düşünce Karsu'ya anlatır. Karsu ise Irmak için Adnan ile buluşup konuşur ve tüm gerçekleri öğrenir. Ömer, Filiz'i estetik doktoruna götürme bahanesiyle Hasan ile buluşturur. Filiz, Ömer'in benzin almasını beklerken Hasan gelir ve Filiz'e evinde beklemesini teklif eder ve Filiz kabul eder. Filiz de Hasan'dan etkilenince tekrar buluşmak için adımlar atarlar.

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