Giriş Tarihi: 28.03.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
00:17
Sandık Kokusu 17. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show Tv ekranların her çarşamba günü ekranlara gelen dizinin 16. bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümde ne olacağı merak edilmeye başladı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akgülder gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Adnan'ın ihaneti, Karsu ve Atilla'nın ayrılığı, Karsu'nun yeni kimliğiyle dengeler değişiyor. Atilla'nın Karsu'yu beklerken otel odasındaki misafiri gündem oldu. Yeni bölümde neler olacak, Sandık Kokusu 17. yeni bölüm fragmanı İZLE