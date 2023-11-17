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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu dizisi oyuncuları ve konusu || Show TV Sandık Kokusu dizisi ne zaman, 1. bölüm bu hafta mı?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 18:50

Sandık Kokusu dizisi oyuncuları ve konusu || Show TV Sandık Kokusu dizisi ne zaman, 1. bölüm bu hafta mı?

Show TV ekranlarının yeni dizi projesi Sandık Kokusu için geri sayım devam ediyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'yi buluşturan dizi, sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. O3 Medya imzalı dizinin kadrosundan ilk kare geldi. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Sandık Kokusu dizisi oyuncuları ve konusu || Show TV’nin yeni dizisi Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Sandık Kokusu dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Metin Akdülger gibi oyuncuları bir araya getiren dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Sosyal medyada ilgi gören tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. O3 Medya imzalı dizi; güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin ve özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu anlatıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Sandık Kokusu dizisi oyuncuları ve konusu || Show TV’nin yeni dizisi Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

SANDIK KOKUSU DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Sandık Kokusu dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek yapım, tanıtımıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sandık Kokusu Dizisi İlk Tanıtımı İzlemek İçin Tıklayınız: https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sandik-kokusu-ilk-tanitimi/114843

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Sandık Kokusu dizisi oyuncuları ve konusu || Show TV’nin yeni dizisi Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

İLK KARE PAYLAŞILDI!

Sandık Kokusu dizisinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili tanıtım için kamera karşısına geçti.

Merakla beklenen dizi, yayınlanan yeni fotoğrafla beğeni topladı.

Sandık Kokusu dizisi oyuncuları ve konusu || Show TV’nin yeni dizisi Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu Sandık Kokusu dizisinin 6 Aralık Çarşamba günü yayınlanması planlanıyor

Ancak dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık Kokusu dizisi oyuncuları ve konusu || Show TV’nin yeni dizisi Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

SANDIK KOKUSU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sandık Kokusu, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu anlatacak.

İzleyici karşısına çıkmak için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.

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