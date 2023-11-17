Sandık Kokusu dizisi oyuncuları ve konusu || Show TV Sandık Kokusu dizisi ne zaman, 1. bölüm bu hafta mı?

Show TV ekranlarının yeni dizi projesi Sandık Kokusu için geri sayım devam ediyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'yi buluşturan dizi, sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. O3 Medya imzalı dizinin kadrosundan ilk kare geldi. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.