Sandık Kokusu dizisi oyuncuları ve konusu || Show TV Sandık Kokusu dizisi ne zaman, 1. bölüm bu hafta mı?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Sandık Kokusu dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Metin Akdülger gibi oyuncuları bir araya getiren dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Sosyal medyada ilgi gören tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. O3 Medya imzalı dizi; güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin ve özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu anlatıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…