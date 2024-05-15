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Haberler Fotohaber Şans Topu sonuçları 15 Mayıs 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 15.05.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 18:06

Şans Topu sonuçları 15 Mayıs 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu sonuçları 15 Mayıs Çarşamba çekilişi canlı yayın ile takip ediliyor. Haftanın 2 günü gerçekleşen şans oyununda bilet sahipleri ekran başında yerini aldı. 568 bin TL'ye ulaşan büyük ikramiye gündemde. Milli Piyango Online üzerinden oynanan oyunda çekiliş sonuçları noter huzurunda belli oluyor. İşte, bugün çekilen Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları 15 Mayıs 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı üzerinden kazandıran numaralar takip ediliyor. Biletlerini alanlar ekrana yansıyan çekiliş toplarını kontrol etmeye başladı. Çarşamba çekilişi MP TV canlı izle araştırmaları gündemde. Peki; Milli Piyango Online 15 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu sonuçları 15 Mayıs 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan Şans Topu Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 15 Mayıs saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Şans Topu sonuçları 15 Mayıs 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 15 Mayıs 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Şans Topu sonuçları 15 Mayıs 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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