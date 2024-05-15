Giriş Tarihi: 15.05.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
18:06
Şans Topu sonuçları 15 Mayıs 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Şans Topu sonuçları 15 Mayıs Çarşamba çekilişi canlı yayın ile takip ediliyor. Haftanın 2 günü gerçekleşen şans oyununda bilet sahipleri ekran başında yerini aldı. 568 bin TL'ye ulaşan büyük ikramiye gündemde. Milli Piyango Online üzerinden oynanan oyunda çekiliş sonuçları noter huzurunda belli oluyor. İşte, bugün çekilen Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...