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Haberler Fotohaber Şans Topu sonuçları yayında! Milli Piyango Online 19 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 20.03.2025 01:29 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 01:29

Şans Topu sonuçları yayında! Milli Piyango Online 19 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar

Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden her Salı ve Pazar günü belirleniyor. Bu akşam haftanın ilk çekilişi gerçekleşecek. Büyük ödülü kazanma hayali kuran şans oyunu severler, sonuçları merakla araştırıyor. 19 Mart Şans Topu sonuçları belli oldu mu, nasıl öğrenilir? İşte detaylar ve sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları yayında! Milli Piyango Online 19 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar

Bu akşam Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu çekilişi yapılacak. Pek çok şans oyunu tutkunu, kazanan numaraların kendilerine çıkıp çıkmadığını görmek için MP TV yayınına odaklandı. İşte 19 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları yayında! Milli Piyango Online 19 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar

19 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor. Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar gündemde.

İşte 19 Mart 2025 Çarşamba günü Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar:

2-5-12-19-27+4

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Şans Topu sonuçları yayında! Milli Piyango Online 19 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar

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Şans Topu sonuçları yayında! Milli Piyango Online 19 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları yayında! Milli Piyango Online 19 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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