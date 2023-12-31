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Haberler Fotohaber Sarp Apak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ünlü oyuncu Sarp Apak dizileri, filmleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:10

Sarp Apak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ünlü oyuncu Sarp Apak dizileri, filmleri ve biyografisi

Sarp Apak kimdir sorusu arama geçmişlerinde yerini aldı. Son dönemde Ölümlü Dünya filmi ile gündemde olan ünlü oyuncu birçok dizi ve filmle hatırlanıyor. Sarp Apak'ın dizileri, filmleri, eşi ve biyografisi takipçilerinin en çok merak ettikleri arasında yer alıyor. Bir dönem söylediği şarkılarla da gündem olan oyuncu hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. Peki, Sarp Apak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Sarp Apak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ünlü oyuncu Sarp Apak dizileri, filmleri ve biyografisi

Sarp Apak dizileri, filmleri, biyografisi ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı. Oynadığı karakterler ile adından söz ettiren oyuncu mesleğe oldukça genç yaşında başlamasıyla biliniyor. Sarp Apak kimdir sorusuyla araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncunun eşi de oldukça merak ediliyor. Peki, Sarp Apak kaç yaşında, aslen nereli, eşi kimdir? İşte, biyografisi…

Sarp Apak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ünlü oyuncu Sarp Apak dizileri, filmleri ve biyografisi

SARP APAK KİMDİR?

Kerim Sarp Apak, 11 Kasım 1981 yılında Diyarbakır'da Adanalı ve Hatay Dörtyollu bir anne-babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. 5 yaşında ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı ve orada büyüdü. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde aldı. O sıralar işletme eğitimi almayı planlarken tiyatro hayatı, yetenek sınavlarına başvuru formu almasıyla başladı. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra okuldan hocasının desteğiyle İstanbul'a gitti.

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Sarp Apak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ünlü oyuncu Sarp Apak dizileri, filmleri ve biyografisi

Organize İşler ile başladığı kariyerine önemli işlerle devam eden Apak, 2007 yılında kendi yazıp bestelediği "Aşkınla Yandım" şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başardı.

SARP APAK EŞİ KİMDİR?

Oyuncu Bengi Apak ile evlidir. Çiftin bir de Güney adında çocukları bulunuyor.

Sarp Apak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ünlü oyuncu Sarp Apak dizileri, filmleri ve biyografisi

SARP APAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Filmler

2005 Organize İşler
2007 Beyaz Melek
2008 Plajda
2009 Güneşi Gördüm
Aşk Geliyorum Demez
7 Kocalı Hürmüz
2012 Yeraltı
2014 Karışık Kaset
2015 Yaktın Beni
2018 Ölümlü Dünya
2023 Ölümlü Dünya 2

Sarp Apak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ünlü oyuncu Sarp Apak dizileri, filmleri ve biyografisi

Diziler
2002 En Son Babalar Duyar
2006 Anadolu Kaplanı
2006-2009 Avrupa Yakası
2009-2011 Kavak Yelleri
2011 Aşağı Yukarı Yemişlililer
2012-2014 Yalan Dünya
2018-2020 Jet Sosyete
2021-2022 Kaderimin Oyunu

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