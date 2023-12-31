Sarp Apak kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ünlü oyuncu Sarp Apak dizileri, filmleri ve biyografisi

Organize İşler ile başladığı kariyerine önemli işlerle devam eden Apak, 2007 yılında kendi yazıp bestelediği "Aşkınla Yandım" şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başardı.

SARP APAK EŞİ KİMDİR?

Oyuncu Bengi Apak ile evlidir. Çiftin bir de Güney adında çocukları bulunuyor.