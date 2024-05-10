Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yerel seçim görevli ücreti sorgulama ekranı

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Sandık görevlisi, Sandık Kurulu Başkanı, bina sorumlusu ve partili üyelere ödemelerin Mayıs ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor.