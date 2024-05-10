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Haberler Fotohaber Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yerel seçim görevli ücreti sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:29

Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yerel seçim görevli ücreti sorgulama ekranı

Seçim görevli ücretleri ödemeleri son durum gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 31 Mart Pazar günü düzenlenen yerel seçimde görev alan kişiler ödeme takvimi için araştırmalarını sürdürüyor. Seçimlerde sandık kurulu başkanı, sandık görevlisi, parti üyesi ve bina sorumlusu olarak görev alanların alacakları ücretler değişkenlik gösteriyor. Seçim görevli ücreti ödemeleri banka aracılığıyla yapılacak. Gözler YSK'dan gelecek resmi açıklamalarda. Peki Seçim görevli ücretleri 2024 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri ile ilgili tüm gelişmeler…

Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yerel seçim görevli ücreti sorgulama ekranı

31 Mart Pazar günü düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ülke genelinde binlerce kişi sandıklarda görev aldı. Yerel seçimde oy kullanma ve oy sayımı gibi süreçlerde rol alanlar belirlenen miktarlarda ödeme alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim paraları, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla ödeniyor. Bu noktada henüz paralarını almayan görevliler ödeme tarihleri takvimi için YSK son dakika açıklamalarını yakın takibe almış durumda. Peki Seçim görevli ücretleri nereye yatacak? Sandık görevlisi ücreti sorgulama nasıl yapılır? İşte, seçim görevli ücretleri ödemeleri son durum.

Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yerel seçim görevli ücreti sorgulama ekranı

2024 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Seçimlerde farklı görev üstlenen kamu çalışanlarının alacakları ücretler değişkenlik gösteriyor. 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde en fazla Sandık Görevlisi görev aldı.

Sandık memurlarına 2 bin 88 TL, partili üyelere 696 TL, sandık kurulu başkanlarına 2 bin 947 TL, bina sorumlularına ise 2 bin 936 TL ödenecek.

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Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yerel seçim görevli ücreti sorgulama ekranı

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Sandık görevlisi, Sandık Kurulu Başkanı, bina sorumlusu ve partili üyelere ödemelerin Mayıs ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor.

Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yerel seçim görevli ücreti sorgulama ekranı

SEÇİM PARASI SORGULAMA EKRANI VAR MI?

Seçim görevli ücretleri Yüksek Seçim Kurulu veya herhangi bir resmi kurum üzerinden sorgulanmıyor.

Seçim parası ödemeleri elden yapılmayacak. Seçim görevli ücretleri il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yerel seçim görevli ücreti sorgulama ekranı

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NEREYE YATACAK?

Seçim görevlisi ücretleri Ziraat Bankası veya Halkbank hesaplarından sorgulanabilecek.

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