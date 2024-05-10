Seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Yerel seçim görevli ücreti sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
09:29
Seçim görevli ücretleri ödemeleri son durum gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 31 Mart Pazar günü düzenlenen yerel seçimde görev alan kişiler ödeme takvimi için araştırmalarını sürdürüyor. Seçimlerde sandık kurulu başkanı, sandık görevlisi, parti üyesi ve bina sorumlusu olarak görev alanların alacakları ücretler değişkenlik gösteriyor. Seçim görevli ücreti ödemeleri banka aracılığıyla yapılacak. Gözler YSK'dan gelecek resmi açıklamalarda. Peki Seçim görevli ücretleri 2024 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri ile ilgili tüm gelişmeler…