Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
09:38
Seçim günü AVM’ler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
31 Mart seçim günü AVM çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçim yasakları saat 06.00 itibariyle başlarken seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı soruları pazar gününü değerlendirmek isleyenlerce araştırılıyor. Peki, seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte açılış ve kapanış saatleri.