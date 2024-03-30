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Haberler Fotohaber Seçim günü AVM’ler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:38

Seçim günü AVM’ler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

31 Mart seçim günü AVM çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçim yasakları saat 06.00 itibariyle başlarken seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı soruları pazar gününü değerlendirmek isleyenlerce araştırılıyor. Peki, seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte açılış ve kapanış saatleri.

Seçim günü AVM’ler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Seçim günü AVM çalışma saatleri araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek. Yerel seçim yasakları 31 Mart sabahı saat 06.00 itibariyle başlayacak. Seçim günü AVM açılış kapanış saatleri merak ediliyor. Peki, Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? İşte açılış ve kapanış saatleri.

Seçim günü AVM’ler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

31 MART PAZAR GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI, SEÇİM GÜNÜ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen seçim yasaklarına göre kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.

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Seçim günü AVM’ler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.
Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Seçim günü AVM’ler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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