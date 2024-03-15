Seçime 16 gün kala Ankara’da kim önde? 2024 seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy farkı!

"ANKETLERDE 3-4 PUAN ÖNDEYİZ"

"Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir.