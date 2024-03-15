Seçime 16 gün kala Ankara’da kim önde? 2024 seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy farkı!

Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
07:25
YSK yerel seçim takvimi işlerken 31 Mart tarihine gün sayan seçmen ve adaylar şehir şehir araştırmaları ve çalışmalarında devam ediyor. O şehirler arasında Başkent Ankara da var. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile CHP adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş karşı karşıya gelirken seçim anket sonuçları ile aralarındaki fark değerlendiriyor. Konuya dair Cumhur İttifakı adayının açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Peki; 2024 Ankara seçim anketi sonuçları ile başkentte kim önde, Altınok mu Yavaş mı? İşte, son veriler...