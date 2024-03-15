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Haberler Fotohaber Seçime 16 gün kala Ankara'da kim önde? 2024 seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın oy farkı!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 07:25

Seçime 16 gün kala Ankara'da kim önde? 2024 seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın oy farkı!

YSK yerel seçim takvimi işlerken 31 Mart tarihine gün sayan seçmen ve adaylar şehir şehir araştırmaları ve çalışmalarında devam ediyor. O şehirler arasında Başkent Ankara da var. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile CHP adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş karşı karşıya gelirken seçim anket sonuçları ile aralarındaki fark değerlendiriyor. Konuya dair Cumhur İttifakı adayının açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Peki; 2024 Ankara seçim anketi sonuçları ile başkentte kim önde, Altınok mu Yavaş mı? İşte, son veriler...

Seçime 16 gün kala Ankara’da kim önde? 2024 seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy farkı!

Son 16 gün kala Ankara seçim anketi oy oranlarının son durumu hakkında bilgi veriyor. Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasında ön plana çıkan seçime dair araştırmalar hız kazandı. Mart sonunda sandık başında yerini almaya hazırlanan vatandaşlar sonuçlara dair anket verilerini kontrol ediyor. Peki; son seçim anket sonuçları ile Ankara'da kim önde, hangi aday? İşte, ayrıntılar...

Seçime 16 gün kala Ankara’da kim önde? 2024 seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy farkı!

YEREL SEÇİME SON 16 GÜN!

Mahalli İdareler Seçimleri kısaca Yerel Seçim 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Tüm Türkiye, belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçmek üzere sandık başında olacak. Başkent de sandık başında olacak şehirler arasında.

Ankara adayları içinde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ve CHP Adayı Mansur Yavaş dikkat çekiyor.

Seçim öncesi anket sonuçları gündemde!

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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Seçime 16 gün kala Ankara’da kim önde? 2024 seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy farkı!

SEÇİM ANKET SONUÇLARI İLE ANKARA'DA KİM ÖNDE?

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok A Haber canlı yayınında, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

İşte, Turgut Altınok'un açıklamalarından başlıklar;

Seçime 16 gün kala Ankara’da kim önde? 2024 seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy farkı!

"ANKETLERDE 3-4 PUAN ÖNDEYİZ"

"Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir.

Seçime 16 gün kala Ankara’da kim önde? 2024 seçim anketi sonuçları ile Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın oy farkı!

Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50'i önceyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir.

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