Seçime 20 gün kala İstanbul’da son durum! 2024 seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:52
Seçime 20 gün kala İstanbul'da son durum takip ediliyor. Son seçim anketi sonuçları 2024-Mart ayı için gündemde. Megakentte öne çıkan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve CHP adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart günü gerçekleşecek yerel seçim mesaisine devam ediyor. Adayların oy oranları noktasında son veriler araştırılıyor. Peki; seçim anket sonuçları ile İstanbul'da kim önde, Kurum mu İmamoğlu mu?