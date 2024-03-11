Seçime 20 gün kala İstanbul’da son durum! 2024 seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Seçim anketi 2024 İstanbul özelinde takip ediliyor. Her şehir için ayrı bir araştırmanın söz konusu olduğu yerel seçim sürecinde 31 Mart tarihine kadar veriler gelmeye devam ediyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı son durum verileriyle araştırılıyor. Konuya dair SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı'dan açıklama geldi. Peki; seçim anket sonuçları ile İstanbul'da kim önde?