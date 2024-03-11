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Haberler Fotohaber Seçime 20 gün kala İstanbul'da son durum! 2024 seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:52

Seçime 20 gün kala İstanbul'da son durum! 2024 seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Seçime 20 gün kala İstanbul'da son durum takip ediliyor. Son seçim anketi sonuçları 2024-Mart ayı için gündemde. Megakentte öne çıkan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve CHP adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart günü gerçekleşecek yerel seçim mesaisine devam ediyor. Adayların oy oranları noktasında son veriler araştırılıyor. Peki; seçim anket sonuçları ile İstanbul'da kim önde, Kurum mu İmamoğlu mu?

Seçime 20 gün kala İstanbul’da son durum! 2024 seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Seçim anketi 2024 İstanbul özelinde takip ediliyor. Her şehir için ayrı bir araştırmanın söz konusu olduğu yerel seçim sürecinde 31 Mart tarihine kadar veriler gelmeye devam ediyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranı son durum verileriyle araştırılıyor. Konuya dair SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı'dan açıklama geldi. Peki; seçim anket sonuçları ile İstanbul'da kim önde?

Seçime 20 gün kala İstanbul’da son durum! 2024 seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

YEREL SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM!

31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Megakentte iki isim ön plana çıkıyor: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu!

YSK seçim takvimi kapsamında çalışmalarına devam eden iki adayın oy oranına dair son araştırmalar takip ediliyor. SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı son verileri paylaştı:

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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Seçime 20 gün kala İstanbul’da son durum! 2024 seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN TÜRK canlı yayınında araştırmalara dair soruları yanıtladı. İstanbul'da durumun oldukça ilginç olduğunu aktaran Bayrakçı, iki adayın kafa kafaya geldiğini aktardı:

Seçime 20 gün kala İstanbul’da son durum! 2024 seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

''Son bir ayı periyodik, 10'ar günlük aralıklarla söyleyeyim. Bugünkü günümüz için yorumu da yapalım. 1.5 - 2 ay önceydi... İmamoğlu çok yüksek bir puanla öndeydi. Adaylar belli olduktan sonra yapılan ilk anketlerde İmamoğlu 2-2.5 puan önde çıkıyordu. Fakat 15-20 gün önceki süreçte kafa kafaya geldiler.

Seçime 20 gün kala İstanbul’da son durum! 2024 seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

İki aday arasındaki başa baş mücadeleyle ilgili Hakan Bayrakçı, ''O kadar ilginç ki bırakın yüzdeyi, 4500 kişiyle mi yapıyorsunuz anketi... 1231 kişi birini söylemiş, 1221 kişi birini söylemiş. 20 gün önce falandı.''

Bayrakçı, son ankette kıl payı ile Murat Kurum veya Ekrem İmamoğlu'nun ön plana çıkabileceğini söyledi.

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