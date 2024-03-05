Senden Önce yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı... Senden Önce final iddiaları ile gündemde!

Yeni diziler özellikle reytingleri ile takip edilirken ekran başında yeni bölümü göremeyen izleyiciler Senden Önce bugün var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Kanal D yayın akışı 5 Mart Salı günü için gündemde. 4. yeni bölüm için geri sayıma başlayan medya ilgilileri araştırmalara başladı. Peki, Senden Önce neden yok, final mi yaptı, bitti mi?