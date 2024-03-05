Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
15:34
Senden Önce yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı... Senden Önce final iddiaları ile gündemde!
Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce bugün var mı yok mu, neden yok gibi sorularla araştırılmaya başladı. Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı yapım 4. bölüm ile bekleniyordu. Diziyi takip edenler araştırmalara hız kazandırdı. Bu noktada 5 Mart Kanal D yayın akışı gündemde. Peki, Senden Önce yeni bölümü ne zaman, final mi yaptı? İşte, detaylar...