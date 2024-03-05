Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Senden Önce yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı... Senden Önce final iddiaları ile gündemde!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:34

Senden Önce yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı... Senden Önce final iddiaları ile gündemde!

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce bugün var mı yok mu, neden yok gibi sorularla araştırılmaya başladı. Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı yapım 4. bölüm ile bekleniyordu. Diziyi takip edenler araştırmalara hız kazandırdı. Bu noktada 5 Mart Kanal D yayın akışı gündemde. Peki, Senden Önce yeni bölümü ne zaman, final mi yaptı? İşte, detaylar...

Senden Önce yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı... Senden Önce final iddiaları ile gündemde!

Yeni diziler özellikle reytingleri ile takip edilirken ekran başında yeni bölümü göremeyen izleyiciler Senden Önce bugün var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Kanal D yayın akışı 5 Mart Salı günü için gündemde. 4. yeni bölüm için geri sayıma başlayan medya ilgilileri araştırmalara başladı. Peki, Senden Önce neden yok, final mi yaptı, bitti mi?

Senden Önce yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı... Senden Önce final iddiaları ile gündemde!

SENDEN ÖNCE BUGÜN VAR MI YOK MU?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi Senden Önce her hafta Salı günleri ekranlara gelmeye başlamıştı. Dizinin 4. bölümü bu hafta bekleniyordu.

Gözler yayın akışına döndü:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Senden Önce yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı... Senden Önce final iddiaları ile gündemde!

KANAL D YAYIN AKIŞI - 5 MART 2024

  • 06:15 Taş Kağıt Makas
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 İnci Taneleri-Tekrar
  • 23:15 Taş Kağıt Makas
Senden Önce yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı... Senden Önce final iddiaları ile gündemde!

SENDEN ÖNCE NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Yayın akışında görüldüğü üzere Senden Önce 4. bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin neden yayında olmadığına dair bir açıklama gelmedi.

Dizinin yeni bölüm fragmanı gelmezken, var olan tanıtımlarda ve sosyal medya hesaplarında final ibaresi yer almadı. Öte yandan dizinin Kanal D'nin sitesinde arşiv diziler kısmına geçtiği görüldü.

Senden Önce yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı... Senden Önce final iddiaları ile gündemde!
SON DAKİKA