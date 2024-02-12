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Haberler Fotohaber Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları: Yayın tarihi belli oldu! Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:53

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları: Yayın tarihi belli oldu! Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında başrollerini Sinem Ünsal, Alp Navruz ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı Senden Önce yayınlanmaya başlayacak. Fragmanlarıyla izleyicilerde merak uyandıran dizinin ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını D Media'nın üstelendiği Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Senaryosunu Başak Anigün'ün üstlendiği proje aşk, dram ve entrikayı içinde barındırıyor. Peki Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor. İşte Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları: Yayın tarihi belli oldu! Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?

Senden Önce'den iki ayrı tanıtım geldi. Tanıtımlarıyla dizi severlerin ilgisini çeken dizi hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte âşık olup evlenmesiyle gelişecek olayları ele alıyor.Pek, Senden Önce dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte diziye dair tüm detaylar

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları: Yayın tarihi belli oldu! Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hakan ve Merve, 6 aylık evliliklerinin daha ilk dönemecinde büyük sorunlar yaşayan ama bütün bu sorunlara rağmen birbirlerine tutkuyla bağlı bir çifttir. Merve'nin son birkaç aydır dillendiremediği, Hakan'a açamadığı bir derdi vardır sadece. Ama Hakan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, karısı Merve'yi konuşmaya, sorununu paylaşamaya ikna edemez. Hakan, iş seyahati için Ankara'ya gideceği sırada, havaalanında Sahra'yla karşılaşır. Ankara'da konaklayacağı otele vardığında onu bir sürpriz beklemektedir. Bir tesadüf eseri yolları kesişen Sahra ve Hakan aynı otelde, yan yana odalara rezervasyon yaptırmıştır. Fakat Merve'nin aldığı ani bir kararla bütün dengeler değişecektir.

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Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları: Yayın tarihi belli oldu! Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya' nın yer aldığı Senden Önce dizisi 13 Şubat Salı günü ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak.

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları: Yayın tarihi belli oldu! Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?

SENDEN ÖNCE OYUNCULARI

Usta sanatçılar ile genç yetenekleri buluşturan Senden Önce'nin'nin kadrosunda; Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan yer alıyor.

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları: Yayın tarihi belli oldu! Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?

SENDEN ÖNCE UYARLAMA MI?

Ekranlara gelmesi beklenen dizi Senden Önce, Till Deaht'ın Türkiye uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkıyor.

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