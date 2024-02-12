Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları: Yayın tarihi belli oldu! Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
15:53
Kanal D ekranlarında başrollerini Sinem Ünsal, Alp Navruz ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı Senden Önce yayınlanmaya başlayacak. Fragmanlarıyla izleyicilerde merak uyandıran dizinin ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını D Media'nın üstelendiği Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Senaryosunu Başak Anigün'ün üstlendiği proje aşk, dram ve entrikayı içinde barındırıyor. Peki Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor. İşte Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları