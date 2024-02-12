Senden Önce dizisi konusu ve oyuncuları: Yayın tarihi belli oldu! Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hakan ve Merve, 6 aylık evliliklerinin daha ilk dönemecinde büyük sorunlar yaşayan ama bütün bu sorunlara rağmen birbirlerine tutkuyla bağlı bir çifttir. Merve'nin son birkaç aydır dillendiremediği, Hakan'a açamadığı bir derdi vardır sadece. Ama Hakan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, karısı Merve'yi konuşmaya, sorununu paylaşamaya ikna edemez. Hakan, iş seyahati için Ankara'ya gideceği sırada, havaalanında Sahra'yla karşılaşır. Ankara'da konaklayacağı otele vardığında onu bir sürpriz beklemektedir. Bir tesadüf eseri yolları kesişen Sahra ve Hakan aynı otelde, yan yana odalara rezervasyon yaptırmıştır. Fakat Merve'nin aldığı ani bir kararla bütün dengeler değişecektir.