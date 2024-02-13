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Haberler Fotohaber Senden Önce ilk bölüm tıkla izle || Kanal D dizi izle ekranı ile Senden Önce 1. Bölüm tek parça, kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 22:19

Senden Önce ilk bölüm tıkla izle || Kanal D dizi izle ekranı ile Senden Önce 1. Bölüm tek parça, kesintisiz izle!

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce 13 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başladı. Seyircisiyle ilk bölümüyle buluşmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra) gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yeni evli bir çiftin, bir süredir problemler yaşaması üzerine ilerleyen dizi entrikalarla dolu hikayesiyle ekranlara geliyor. İzlemek isteyenler için ilk bölüm yayında! İşte, Senden Önce 1. Bölüm izle!

Senden Önce ilk bölüm tıkla izle || Kanal D dizi izle ekranı ile Senden Önce 1. Bölüm tek parça, kesintisiz izle!

Senden Önce dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesi ile bu akşam ekrana geliyor. Tanıtım fragmanlarının yayınlanmasıyla, ilk bölümü beklenen dizi bu akşam seyircisi ile buluşacak. İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce 1. Bölüm izle, kesintisiz, tek parça, HD seçenekleriyle…

Senden Önce ilk bölüm tıkla izle || Kanal D dizi izle ekranı ile Senden Önce 1. Bölüm tek parça, kesintisiz izle!

SENDEN ÖNCE 1. BÖLÜM İZLE

13 Şubat 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Senden Önce dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/senden-once

https://www.youtube.com/@SendenOnceKanalD

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Senden Önce ilk bölüm tıkla izle || Kanal D dizi izle ekranı ile Senden Önce 1. Bölüm tek parça, kesintisiz izle!

SENDEN ÖNCE İLK BÖLÜMÜ İLE YAYINDA!

Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen, D Media imzalı yeni dizi Senden Önce 13 Şubat Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelen tanıtımları, yayınlanan afişleri ve ters köşe hikayesi ile seyircinin dikkatini çeken dizinin çekimleri Şile ve Balat başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşiyor. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'yı buluşturan Senden Önce'nin birinci bölümünün özeti şöyle;

Senden Önce ilk bölüm tıkla izle || Kanal D dizi izle ekranı ile Senden Önce 1. Bölüm tek parça, kesintisiz izle!

SENDEN ÖNCE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hakan ve Merve, 6 aylık evliliklerinin daha ilk dönemecinde büyük sorunlar yaşayan ama bütün bu sorunlara rağmen birbirlerine tutkuyla bağlı bir çifttir. Merve'nin son birkaç aydır dillendiremediği, Hakan'a açamadığı bir derdi vardır sadece. Ama Hakan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, karısı Merve'yi konuşmaya, sorununu paylaşamaya ikna edemez.

Senden Önce ilk bölüm tıkla izle || Kanal D dizi izle ekranı ile Senden Önce 1. Bölüm tek parça, kesintisiz izle!
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