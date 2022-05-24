Giriş Tarihi: 24.05.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:07

Serav Antlaşması Maddeleri - Serav Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Serav Antlaşması, I. Mustafa Döneminde yani duraklama dönemi içerisinde yapılan bir antlaşmadır. Duraklama Dönemi'nde en çok Savaş verilen ülkelerden bir tanesi İran'dır. İran devletinin hükümlerini yerine getirememesi nedeniyle çıkan bu savaşlar sonucunda Serav Antlaşması imzalanmıştır. İran devleti ile yapılan antlaşmalar Osmanlı Devleti tarihinin önemli antlaşmaları olduğundan dolayı Serav Antlaşması maddeleri, tarihi, tarafları, önemi, neden ve sonuçları pek çok tarihçinin hakim olması gereken konulardandır.