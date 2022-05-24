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Haberler Fotohaber Serav Antlaşması Maddeleri - Serav Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi
Giriş Tarihi: 24.05.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:07

Serav Antlaşması Maddeleri - Serav Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Serav Antlaşması, I. Mustafa Döneminde yani duraklama dönemi içerisinde yapılan bir antlaşmadır. Duraklama Dönemi'nde en çok Savaş verilen ülkelerden bir tanesi İran'dır. İran devletinin hükümlerini yerine getirememesi nedeniyle çıkan bu savaşlar sonucunda Serav Antlaşması imzalanmıştır. İran devleti ile yapılan antlaşmalar Osmanlı Devleti tarihinin önemli antlaşmaları olduğundan dolayı Serav Antlaşması maddeleri, tarihi, tarafları, önemi, neden ve sonuçları pek çok tarihçinin hakim olması gereken konulardandır.

Serav Antlaşması Maddeleri - Serav Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Serav Antlaşması, Safevi Hanedanı tarafından yönetilen yönetilen İran ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Serav Antlaşması 26 Ekim 1618 tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşmanın maddeleri Osmanlı ve İran Devleti'nin arasındaki anlaşmazlıkları bir süreliğine bitirmiştir. Serav Antlaşması ile Nasuh Paşa Antlaşmaları arasında önemli bir bağ bulunur. Bu nedenle Serav Antlaşması maddeleri, tarihi, tarafları oldukça merak edilir.

Serav Antlaşması Maddeleri - Serav Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Serav Antlaşması Maddeleri

  1. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğu ile Safeviler arasında imzalanan Amasya Antlaşmasında belirlenen sınırlar esas alınacak ve değiştirilmeyecektir.
  2. Safevi hükümdarı, haraç olarak her yıl 100 yük ipek ve kumaş tarzında değerli eşyaları Osmanlı Padişahı için gönderecektir.
  3. Osmanlı İmparatorluğu ile Safevilerde alınan esirler karşılıklı bir şekilde serbest bırakılacaktır.
  4. Ahiska ve Kars Kaleleri Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği altında bulunacaktır.
  5. Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında yer alan Dağıstan beylerine herhangi bir sebepten saldırılmayacaktır.
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Serav Antlaşması Maddeleri - Serav Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Serav Antlaşması Önemi

Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama döneminde en çok savaştığı devletler İran ve Avusturya'dır. Bu dönemde olan savaşların pek çoğunda Osmanlı Devleti galip gelmiştir. Serav Antlaşması da Osmanlı Devleti'nin galip gelmiş olduğu bir anlaşmadır. Bu anlaşma İran ile 1614 ile 1618 tarihleri arasında süren savaşlar sonucu imzalanmıştır.

Serav Antlaşması Maddeleri - Serav Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Serav Antlaşması Sonuçları

  • Safevi Devleti'nin 200 deve yükü olan vergisi yüz deve yüküne indirilmiştir.
  • Osmanlı İmparatorluğu ve İran devleti arasında bulunan sınırlar Nasuh Paşa Antlaşması esas alınarak belirlenmiştir.
  • Osmanlı Devleti ile İran devleti arasında yapılan bu anlaşmadan sonra 17 yıllık bir Barış dönemi başlamıştır.
  • Selam Antlaşmasının Nasuhpaşa Antlaşmasından tek farkı 200 deve yükü ipek haracın yüzde ve yüküne indirilmiş olmasıdır.
Serav Antlaşması Maddeleri - Serav Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Serav Antlaşması Nedeni

İran devletinin antlaşmalarda verdiği sözü tutmayıp Osmanlı Devleti'ne söz verdiği ekonomik yükümlülüğü yerine getirmemesi nedeniyle 1614 1618 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ve İran devleti arasında savaşlar yaşanmıştır.

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