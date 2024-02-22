Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? Ronaldinho Survivor’a damga vurdu! 21 Şubat Survivor All Star ayak voleybolunu kim kazandı?

Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
09:39
Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada dün gece heyecan dolu anlar yaşandı. Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, 40. bölüme konuk oldu. Acun Ilıcalı ile takım olan Ronaldinho, Sercan Yıldırım'ın takımıyla ayak voleybolu oynadı. Renkli anların yaşandığı mücadelede, efsane futbolcunun aldığı sayılar izleyenleri mest etti. Yarışmanın sıkı takipçileri ayak voleybolunu kimin kazandığını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki; 21 Şubat 2024 Çarşamba Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? İşte, Survivor All Star ayak voleybolunu kazanan isim…