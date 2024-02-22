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Haberler Fotohaber Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? Ronaldinho Survivor'a damga vurdu! 21 Şubat Survivor All Star ayak voleybolunu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:39

Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? Ronaldinho Survivor'a damga vurdu! 21 Şubat Survivor All Star ayak voleybolunu kim kazandı?

Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada dün gece heyecan dolu anlar yaşandı. Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, 40. bölüme konuk oldu. Acun Ilıcalı ile takım olan Ronaldinho, Sercan Yıldırım'ın takımıyla ayak voleybolu oynadı. Renkli anların yaşandığı mücadelede, efsane futbolcunun aldığı sayılar izleyenleri mest etti. Yarışmanın sıkı takipçileri ayak voleybolunu kimin kazandığını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki; 21 Şubat 2024 Çarşamba Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? İşte, Survivor All Star ayak voleybolunu kazanan isim…

Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? Ronaldinho Survivor’a damga vurdu! 21 Şubat Survivor All Star ayak voleybolunu kim kazandı?

Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı sorusu yanıt buldu. TV8'in uzun soluklu yarışmasının 21 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 40. bölümünde ayak voleybolu heyecanı yaşandı. Yarışmaya konuk olarak katılan dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho, son bölüme damga vurdu. Brezilyalı yıldız, Acun Ilıcalı ile takım oldu ve Sercan Yıldırım'a karşı ayak voleybolunda mücadele etti. Gecenin sonunda Survivor All Star ayak voleybolunu kazanan isim belli oldu. Peki; 21 Şubat 2024 Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? İşte detaylar.

Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? Ronaldinho Survivor’a damga vurdu! 21 Şubat Survivor All Star ayak voleybolunu kim kazandı?

RONALDINHO SURVİVOR ALL STAR'A KONUK OLDU!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 21 Şubat 2024 Çarşamba akşamı 40. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Survivor All Star'ın son bölümüne dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho konuk oldu. Efsane futbolcu, programa konuk olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? Ronaldinho Survivor’a damga vurdu! 21 Şubat Survivor All Star ayak voleybolunu kim kazandı?

''BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM''

Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldinho, Survivor All Star 2024'te rüzgar gibi esti.

Geceye damga vuran ünlü futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Her zaman gelebilirim." dedi.

Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? Ronaldinho Survivor’a damga vurdu! 21 Şubat Survivor All Star ayak voleybolunu kim kazandı?

SURVİVOR AYAK VOLEYBOLUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde gösteri amaçlı ayak voleybol oynandı.

Karşılaşmadan önce takım arkadaşlarıyla konuşan Sercan Yıldırım, gülerek "Ronaldinho ile aramızda şöyle bir fark var. O, Anadolu takımını şampiyon yapmadı. Barcelona'da şampiyon olmak kolay. " dedi.

Yasin ve Sercan takım olurken Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho eşleşti. İki takım, ayak voleybolu oynadı.

Oyunda Ronaldinho'nun aldığı sayılar izleyenleri mest etti. Son bölüm Sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? Ronaldinho Survivor’a damga vurdu! 21 Şubat Survivor All Star ayak voleybolunu kim kazandı?

SERCAN RONALDİNHO AYAK MAÇI KİM KAZANDI?

Heyecan dolu maçı 15-12 skorla Ronaldinho-Acun Ilıcalı çifti kazandı.

Ronaldinho ile karşıklıklı oynamanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Yasin Obuz, "Survivor'da beni en çok heyecanlandıran şeyi sorsan Ronaldinho ile karşılıklı oynamak dedi.

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