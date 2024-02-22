Sercan Ronaldinho ayak maçı kim kazandı? Ronaldinho Survivor’a damga vurdu! 21 Şubat Survivor All Star ayak voleybolunu kim kazandı?

SURVİVOR AYAK VOLEYBOLUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde gösteri amaçlı ayak voleybol oynandı.

Karşılaşmadan önce takım arkadaşlarıyla konuşan Sercan Yıldırım, gülerek "Ronaldinho ile aramızda şöyle bir fark var. O, Anadolu takımını şampiyon yapmadı. Barcelona'da şampiyon olmak kolay. " dedi.

Yasin ve Sercan takım olurken Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho eşleşti. İki takım, ayak voleybolu oynadı.

Oyunda Ronaldinho'nun aldığı sayılar izleyenleri mest etti. Son bölüm Sosyal medyanın da gündemine oturdu.