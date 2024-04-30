Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
15:31
Servet Operasyonu oyuncuları kimler, konusu nedir? Servet Operasyonu filmi ne zaman?
Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Amerikan casus aksiyon komedi filmi televizyonda filmseverlerle buluşuyor. 2023 yılında vizyona giren Jason Statham, Aubrey Plaza ve Cary Elwes başrolleri paylaştığı yapımda çekimlerin bir kısmı Türkiye'de çekildi. Peki, Servet Operasyonu filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, Türkiye'de nerede çekildi? İşte detaylar.