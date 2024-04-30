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Haberler Fotohaber Servet Operasyonu oyuncuları kimler, konusu nedir? Servet Operasyonu filmi ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 15:31

Servet Operasyonu oyuncuları kimler, konusu nedir? Servet Operasyonu filmi ne zaman?

Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Amerikan casus aksiyon komedi filmi televizyonda filmseverlerle buluşuyor. 2023 yılında vizyona giren Jason Statham, Aubrey Plaza ve Cary Elwes başrolleri paylaştığı yapımda çekimlerin bir kısmı Türkiye'de çekildi. Peki, Servet Operasyonu filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, Türkiye'de nerede çekildi? İşte detaylar.

Servet Operasyonu oyuncuları kimler, konusu nedir? Servet Operasyonu filmi ne zaman?

Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var merak ediliyor. Dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesini anlatan film bugün filmseverlerle buluşuyor. Peki, Servet Operasyonu oyuncuları kimler, konusu nedir?

Servet Operasyonu oyuncuları kimler, konusu nedir? Servet Operasyonu filmi ne zaman?

SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan 'Five Eyes' tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

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Servet Operasyonu oyuncuları kimler, konusu nedir? Servet Operasyonu filmi ne zaman?

SERVET OPERASYONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Servet Operasyonu filmi çekimleri 14 Ocak 2021'de Antalya, Türkiye, Farnborough ve Katar'da başladı. Filmin çekimleri Ocak 2021'de Türkiye'de, Antalya şehrinde başladı ve ikili, özel davetle Atlas Sineması'nın açılışına katıldı.

Servet Operasyonu oyuncuları kimler, konusu nedir? Servet Operasyonu filmi ne zaman?

SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI
Jason Statham - Orson Fortune

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett - Danny Francesco

Cary Elwes - Nathan Jasmine

Hugh Grant - Greg Simmonds

Lourdes Faberes - Emilia

Max Beesley - Ben Harris

Eddie Marsan - Knighton

Kaan Urgancıoğlu - Casa

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