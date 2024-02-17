Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, filmleri neler? Kapıcılar Kralı’nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti!

"Azrailin Habercisi" filmiyle beklemediği bir ilgi gören sanatçı, vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer aldı.

Sevda Ferdağ,Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için sahneye çıkarak (1968) şarkı da söylemiştir.