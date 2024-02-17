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Haberler Fotohaber Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, filmleri neler? Kapıcılar Kralı'nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 15:34

Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, filmleri neler? Kapıcılar Kralı'nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti!

Kapıcılar Kralı'nın sevilen yıldızı Sevda Ferdağ hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın öne çıkan oyuncularından olan ünlü isim Cihangir'de yaşıyordu. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan oyuncunun evinde hayatını kaybettiği haberi sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Peki; Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli, oynadığı filmler neler? İşte, hayatı ve son hali...

Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, filmleri neler? Kapıcılar Kralı’nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti!

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti. Vefat haberi sevenlerini üzerken sanat camiasından baş sağlığı mesajları gelmeye başladı. Uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği bilinen ünlü ismi bakıcısı buldu. Peki; Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri neler? İşte, hayatı hakkında merak edilenler...

Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, filmleri neler? Kapıcılar Kralı’nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti!

SEVDA FERDAĞ HAYATINI KAYBETTİ!

81 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferdağ Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Kariyerine yaklaşık 150 filmi sığdıran usta oyuncu bakıcısı tarafından bulundu.

Ünlü isim Kapıcılar Kralı'ndaki rolüyle ünlenmişti.

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Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, filmleri neler? Kapıcılar Kralı’nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti!

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

Sevda Ferdağ, gerçek adıyla Lütfiye Dumrul 15 Ağustos 1942 Balıkesir doğumludur. 1958 yılında çevirdiği ilk filmindeki başarısızlık sonucu Almanya'ya yerleşen Ferdağ, ablasının ısrarlarıyla yeniden sinemada yer almak üzere Türkiye'ye döndü.

Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, filmleri neler? Kapıcılar Kralı’nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti!

"Azrailin Habercisi" filmiyle beklemediği bir ilgi gören sanatçı, vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer aldı.

Sevda Ferdağ,Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için sahneye çıkarak (1968) şarkı da söylemiştir.

Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, filmleri neler? Kapıcılar Kralı’nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti!

Ünlü isim Ayşecik: Bahar Çiçeği, Kapıcılar Kralı, Kanımın Son Damlasına Kadar, Derbeder, Tokat gibi filmlerde rol almıştır.

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