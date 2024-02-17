Giriş Tarihi: 17.02.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
15:34
Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, filmleri neler? Kapıcılar Kralı'nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti!
Kapıcılar Kralı'nın sevilen yıldızı Sevda Ferdağ hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın öne çıkan oyuncularından olan ünlü isim Cihangir'de yaşıyordu. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan oyuncunun evinde hayatını kaybettiği haberi sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Peki; Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli, oynadığı filmler neler? İşte, hayatı ve son hali...