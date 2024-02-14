14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 || Resimli, özel, kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajı, aşk sözleri ve hediye notu

Sevgililer Günü Mesajı 4: İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sevgililer Günü Mesajı 5: Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın.

Sevgililer Günü Mesajı 6: Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.