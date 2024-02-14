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Haberler Fotohaber 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 || Resimli, özel, kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajı, aşk sözleri ve hediye notu
Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 08:13

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 || Resimli, özel, kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajı, aşk sözleri ve hediye notu

Yılın en romantik günü olarak değerlendirilen 14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Kutlamalar, tebrikler, hediyeler ile birbirleriyle vakit geçiren çiftler hediye notu ve mesaj arayışı içinde. Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri ile hediyelerini süsleyenler derlemelerdeki seçenekleri değerlendiriyor. Kısa, uzun, en duygusal, farklı ve romantik 14 Şubat mesajı için galeride arayışa çıkanlar seçeneklerden arasından kararını veriyor. İşte, kadın ve erkek sevgiliye, resimli Sevgililer Günü mesajları 2024...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 || Resimli, özel, kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajı, aşk sözleri ve hediye notu

Sevgililer Günü mesajı kısa, uzun, kadına, erkeğe seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. 'Valentine's Day' yazılı görseller ile hazırlanan galeri takip ediliyor. Bu özel günde özellikle birbirinden uzakta olan çiftler birbirlerine mesajla sesleniyor. 14 Şubat mesajları ve aşk sözleri paylaşımları Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşım rekorları kırıyor. İşte, resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2024 galerisi...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 || Resimli, özel, kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajı, aşk sözleri ve hediye notu

Sevgililer Günü Mesajı 1: Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Sevgililer Günü Mesajı 2: Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Sevgililer Günü Mesajı 3: Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

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14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 || Resimli, özel, kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajı, aşk sözleri ve hediye notu

Sevgililer Günü Mesajı 4: İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sevgililer Günü Mesajı 5: Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın.

Sevgililer Günü Mesajı 6: Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 || Resimli, özel, kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajı, aşk sözleri ve hediye notu

Sevgililer Günü Mesajı 7: Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevgililer Günü Mesajı 8: Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgililer Günü Mesajı 9: Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 || Resimli, özel, kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajı, aşk sözleri ve hediye notu

Sevgililer Günü Mesajı 10: Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım. Sen benim yaşama sebebimsin. Nefesim sen, kalp atışım sen bu ömür sensin. Seni çok seviyorum…

Sevgililer Günü Mesajı 11: Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun.

Sevgililer Günü Mesajı 12: Aşkı anlat dediler seni anlattım. Hayatını anlat dediler yine seni anlattım. Herşeyim sensin. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım.

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