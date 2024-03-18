Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
12:52
Seyit Onbaşı hikayesi... 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte hayatı
18 Mart Çanakkale Zaferi 2024 yılında bir kez daha anılıyor. Zaferin sayısız kahramanı arasında yer alan Seyit Onbaşı hikayesi ve hayatı ile bu noktada gündemdeki yerini aldı. Deniz muhaberesinde taşıdığı mermi ile simgeleşen Koca Seyit tarihi zaferde büyük önem taşıyor. Peki; Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı, kaç yaşındaydı? İşte, o hikaye...