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Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:52

Seyit Onbaşı hikayesi... 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte hayatı

18 Mart Çanakkale Zaferi 2024 yılında bir kez daha anılıyor. Zaferin sayısız kahramanı arasında yer alan Seyit Onbaşı hikayesi ve hayatı ile bu noktada gündemdeki yerini aldı. Deniz muhaberesinde taşıdığı mermi ile simgeleşen Koca Seyit tarihi zaferde büyük önem taşıyor. Peki; Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı, kaç yaşındaydı? İşte, o hikaye...

Seyit Onbaşı hikayesi... 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte hayatı

Seyit Onbaşı hikayesi nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanı Koca Seyit, taşıdığı mermi ile İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden HMS Ocean'ı vurarak tarihe geçti. Zaferin simge ismi; hayatı, memleketi, mezarı ve yaşı gibi birçok detay ile araştırılıyor. Peki; Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte, detaylar...

Seyit Onbaşı hikayesi... 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte hayatı

SEYİT ONBAŞI HAYATI

1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran ilçesi Manastır (sonraki adı Çamlık, şimdiki adı Koca Seyit köyü) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile 1914 yılında Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı.

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Seyit Onbaşı hikayesi... 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte hayatı

İŞTE MERMİ HİKAYESİ...

Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a gitmek isteyen Müttefik donanması 18 Mart 1915'te Anadolu ve Rumeli hattındaki tabyalara yoğun bombardıman yaptıkları sırada Rumeli Mecidiye Tabyasında görevliydi. Bombardıman sırasında düşman gemilerinden atılan bir mermi Seyit Ali'nin bataryasında cephaneliğe isabet edip havaya uçurmuş; bataryadaki erlerden on dördü hayatını kaybetmiş, yirmi dördü ise yaralanmıştı.

Sadece Seyit Ali ile Niğdeli Ali isimli arkadaşı yara almadan kurtulmuşlardı. Bataryanın toplarından sadece bir tanesi kullanılabilir halde idi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlar saldırıyı püskürttü.

Seyit Onbaşı hikayesi... 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte hayatı

Müttefik donanmasının başındaki Amiral De Robeck, saat 17:50 sırasında yavaş yavaş boğaza doğru donanmanın yol almasını istedi. Bombardıman sırasında tabyada çalışır durumda kalan tek topun mermi kaldıran kaldıraç kısmı bozulduğu için Seyit Ali, yanındaki arkadaşı Niğdeli Ali'nin yardımıyla sırtına bir mermi yüklenmiş ve karşısındaki gemiye ateş etmiştir. Üçüncü atışında İngilizlerin en büyük savaş gemilerinde olan HMS Ocean adlı gemiyi dümen donanımından (arkadaki pervaneden) vurdu.

Seyit Onbaşı hikayesi... 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı nereli, kaç kilo mermi taşıdı? İşte hayatı

Atılan top, geminin su kesiminin altına isabet ederek geminin yan yatmasına neden oldu. Gemi kontrol edilemez bir hâle geldiğinden dolayı Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean zırhlısı, kimi kaynaklarda saat 18.00 civarında kimi kaynaklarda ise 22.00 civarında Eskihisarlık diye bilinen bugün Çanakkale Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alanın karşısında sulara gömüldü ve Müttefik donanması Çanakkale'den ayrıldı. Seyit Ali'ye ödül olarak onbaşılık unvanını verildi.

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