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Haberler Fotohaber Sıfır otomobil fiyatları 2023 Ağustos güncel liste || En ucuz sıfır araç fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 11:53

Sıfır otomobil fiyatları 2023 Ağustos güncel liste || En ucuz sıfır araç fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

Bütçelerine göre araba almak isteyenler kendilerine uygun modeli seçmek adına fiyat araştırmasına başladı. Sıfır otomobil fiyatları 2023 Ağustos ayı itibarıyla sorgulanıyor. 0 araç fiyatı ve özellikleri taşıt kredisine uygunluk durumuna göre de araştırılıyor. Araç sahibi olmak isteyenler en ucuz sıfır otomobil fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi sorularına yanıt arıyor. Markaların kampanyaları da takip ediliyor. Sıfır araç fiyatları güncel rakamlarla gündemde. İşte, sıfır otomobil fiyatları…

Sıfır otomobil fiyatları 2023 Ağustos güncel liste || En ucuz sıfır araç fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

Sıfır otomobil fiyatları Ağusts ayı itibarıyla arştırılmaya başladı. Kredi uygunluk, özellikler, otomatik ve manuel, fiyat gibi konu başlıkları altında bakılan sıfır araçlar fiyat listesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Marka marka sorgulanan fiyatlar alıcıların bütçelerine göre işaretleniyor. Peki, en ucuz 2023 sıfır otomobil fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi? İşte, fiyatlar...

Sıfır otomobil fiyatları 2023 Ağustos güncel liste || En ucuz sıfır araç fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

TEMMUZ-AĞUSTOS 2023 SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

CITROEN

Citroen C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 1.113.000 1.182.300
Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.256.000 1.319.300

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Sıfır otomobil fiyatları 2023 Ağustos güncel liste || En ucuz sıfır araç fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

DACIA
Dacia Jogger Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.034.000 1.034.000
Dacia Jogger Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.048.000 1.048.000
Dacia Spring Extreme Electric 65 bg 875.000 969.000

Dacia Duster Essential TCe 90 bg 985.000 985.000

Dacia Duster Essential ECO- G 100 bg 1.028.000 1.028.000

Dacia Duster Expression ECO- G 100 bg 1.043.000 1.043.000

Sıfır otomobil fiyatları 2023 Ağustos güncel liste || En ucuz sıfır araç fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

FIAT

500e HB La Prima by Bocelli 42kWh 1.154.900 1.297.900

500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh 1.184.900 1.329.900
500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh 1.214.900 1.361.900


Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 752.790
Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 894.080
Fiat Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 997.710

Sıfır otomobil fiyatları 2023 Ağustos güncel liste || En ucuz sıfır araç fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi?

HYUNDAI
Hyundai İoniq 125 kW 4x2 Progressive Elektrikli 2.181.000 2.300.000
Hyundai İoniq 225 kW 4x4 Progressive Elektrikli 2.694.000 2.800.000

Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel 849.000 895.000
Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik 884.000 930.000

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump 681.000 715.000
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT 721.000 760.000

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump 808.000 850.000
Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style 838.000 885.000

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