SİGARA ZAMMI FİYATLARI SON DURUM: 30 Kasım 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz gün sosyal medyada ortaya atılan iddia sonrası gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Tütün ürünü kullanıcıları, iddialarda belirtildiği gibi 5 TL'lik zammın kesin olup olmadığını ve ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Markaların açıklayacağı yeni fiyat listesi için araştırmalar sürüyor. Son zamla birlikte en ucuz sigaranın satış fiyatı 52 TL olmuştu. Peki, 30 Kasım 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları son durum ne? İşte detaylar.