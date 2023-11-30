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Haberler Fotohaber SİGARA ZAMMI FİYATLARI SON DURUM: 30 Kasım 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 12:01

SİGARA ZAMMI FİYATLARI SON DURUM: 30 Kasım 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz gün sosyal medyada ortaya atılan iddia sonrası gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Tütün ürünü kullanıcıları, iddialarda belirtildiği gibi 5 TL'lik zammın kesin olup olmadığını ve ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Markaların açıklayacağı yeni fiyat listesi için araştırmalar sürüyor. Son zamla birlikte en ucuz sigaranın satış fiyatı 52 TL olmuştu. Peki, 30 Kasım 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları son durum ne? İşte detaylar.

SİGARA ZAMMI FİYATLARI SON DURUM: 30 Kasım 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, sigaraya 5 TL zam gelecek. Söz konusu iddiaların ardından tütün ürünü kullanıcılarının gözü kulağı sigara fiyatları zammı konusunda gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Bu kapsamda "Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz ay başında birçok sigara markası ürünlerine zam yaptığını duyurmuş ve yeni fiyat listelerini paylaşmıştı. Son zamla en ucuz sigaranın fiyatı ise 52 TL olarak biliniyor. İşte Son dakika sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı ve marka marka güncel sigara fiyatları.

SİGARA ZAMMI FİYATLARI SON DURUM: 30 Kasım 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, sigaralara gelecek ay 5 TL daha zam gelecek. Zamlı fiyatların yeni yıldan itibaren geçerli olması bekleniyor.

Gelecek 5 TL'lik zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenecek.

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SİGARA ZAMMI FİYATLARI SON DURUM: 30 Kasım 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yeni zammın ardından bazı sigara fiyatları 60 TL olacak.

Güncel fiyat listesine göre, en ucuz sigara 52 TL'den satışa sunuluyor.

SİGARA ZAMMI FİYATLARI SON DURUM: 30 Kasım 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI FİYATLARI SON DURUM: 30 Kasım 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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