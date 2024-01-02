SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:00
Sigaraya zam son dakika haberleri: Yıl sonundaki fiyat artışı ardından sigara zammı yeniden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Bazı haber kaynaklarına yer alan bilgilere göre bir sigara grubuna 3 TL zam uygulandı. Ardından tütün ürünü kullanıcıları araştırmalara hız kazandırdı. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları güncel hali ile gündemdeki yerini aldı. Marka marka yakın mercek altına alınan fiyat kataloğu kontrol ediliyor. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Ocak 2024 Sigara zammı fiyat listesi…