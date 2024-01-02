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Haberler Fotohaber SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 12:00

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri: Yıl sonundaki fiyat artışı ardından sigara zammı yeniden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Bazı haber kaynaklarına yer alan bilgilere göre bir sigara grubuna 3 TL zam uygulandı. Ardından tütün ürünü kullanıcıları araştırmalara hız kazandırdı. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları güncel hali ile gündemdeki yerini aldı. Marka marka yakın mercek altına alınan fiyat kataloğu kontrol ediliyor. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Ocak 2024 Sigara zammı fiyat listesi…

SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2 Ocak 2024: Bugün sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı 2024 son dakika gündeme geldi. Geçtiğimiz kasım ayında yaşanan artışın üzerinde yeni yılın ilk gününde yeniden zam haberleri araştırılıyor. Bir grup üzerinde uygulandığı iddia edilen 3 liralık zam markaların fiyat listesinde yerini alıyor. Güncel sigara fiyatları arama geçmişlerinde yerini aldı. fiyat listesinin konuşulmaya başlaması ardından trend aramalarda görülen konuya dair gelişmeler takip ediliyor. Peki, 2 Ocak 2024 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, ayrıntılar...

SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2 Ocak 2024: Bugün sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak sigara zammı ile konuşulmaya başlandı. Tütün ürünü kullanıcıları sosyal medya ve bazı haber kaynakları üzerinden zam haberini aldı. Buna göre bir sigara grubunda 3 TL'lik artış yaşandı.

Böylecek en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

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SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2 Ocak 2024: Bugün sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, değişik markalardaki en düşük sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 60 TL'ye yükseldi.

Satışlar 2 Ocak 2024 Salı gününden itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.

SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2 Ocak 2024: Bugün sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2 Ocak 2024: Bugün sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur.

İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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