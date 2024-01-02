SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak sigara zammı ile konuşulmaya başlandı. Tütün ürünü kullanıcıları sosyal medya ve bazı haber kaynakları üzerinden zam haberini aldı. Buna göre bir sigara grubunda 3 TL'lik artış yaşandı.

Böylecek en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.