Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 21:00

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bazı haber sitelerinde yer alan paylaşımlara göre, yeni yıla girilmesiyle birlikte sigaraya 3 TL zam geldi. Söz konusu haberlerin ardından tütün ürünü kullanıcıları ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Güncel fiyat listesi marka marka incelenmek üzere araştırılıyor. Sigara zammı en son geçtiğimiz Kasım ayında uygulanmıştı. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2024 Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullanan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, yeni yıla girilmesiyle beraber sigaraya zam geldi. 3 TL'lik zam haberleri sonrası yeni ve güncel rakamlar için arama motorları çalıştırılıyor. Hatırlanacağı üzere son zam geçtiğimiz Kasım ayında yapılmış ve en ucuz fiyat 50 TL'yi bulmuştu. Peki, 2024 En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Güncel sigara fiyatları listesi ve zamma ilişkin detaylar…

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile sigara fiyatlarındaki maktu vergi ağırlığı artırıldı ve nispi vergi ağırlığı düşürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: 2024 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, yeni yıla giriş yapılmasıyla birlikte bir sigara grubunda yer alan tüm markalara zam geldi.

Gelen 3 liralık zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2024 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, değişik markalardaki en düşük sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 60 TL'ye yükseldi.

Satışlar 2 Ocak 2024 Salı gününden itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SON DAKİKA