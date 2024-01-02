SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
21:00
Sigaraya zam son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bazı haber sitelerinde yer alan paylaşımlara göre, yeni yıla girilmesiyle birlikte sigaraya 3 TL zam geldi. Söz konusu haberlerin ardından tütün ürünü kullanıcıları ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Güncel fiyat listesi marka marka incelenmek üzere araştırılıyor. Sigara zammı en son geçtiğimiz Kasım ayında uygulanmıştı. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2024 Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı...