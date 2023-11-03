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Giriş Tarihi: 03.11.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 09:37

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2023 KASIM: Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika sigaraya zam haberleri ardından tütün ürünü kullanıcıları marka marka sigara fiyat listesi üzerinde araştırmalara başladı. 5 TL'lik artış iddiaları önce sosyal medyada paylaşılmaya başladı. En son Eylül ayında aldığı zammın ardından fiyatları güncellenen paketlerde rakam sorgulanıyor. Yeni sigara fiyatları en ucuz ve en pahalı başta olmak üzere tüm gruplarda yakın mercek altına alındı. 2 Kasım günü gündeme gelen sigara zammı ardından güncel liste kontrol ediliyor. Peki; zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2023 KASIM: Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı ardından güncel sigara fiyatları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bir gruba geldiği iddia edilen 5 liralık artışın hangi çeşitlerde uygulandığı merak ediliyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalara dönülürken ilgililer yeni fiyat listesi üzerinde araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 2023 Kasım sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar.

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2023 KASIM: Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi.

Sigara zammı ardından güncel fiyat listesi güncelleme aldı.

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SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2023 KASIM: Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, en düşük sigara fiyatının 50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2023 KASIM: Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARA ZAMMI FİYATLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

5 TL'lik Sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2023 KASIM: Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

EYLÜL AYINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!

Hatırlanacağı üzere son zam Eylül ayının başında uygulanmıştı.

Hemen hemen bütün sigara gruplarına yapılan 5 TL'lik zam sonrası birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmıştı.

En pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.

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