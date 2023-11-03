Giriş Tarihi: 03.11.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 09:37

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2023 KASIM: Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika sigaraya zam haberleri ardından tütün ürünü kullanıcıları marka marka sigara fiyat listesi üzerinde araştırmalara başladı. 5 TL'lik artış iddiaları önce sosyal medyada paylaşılmaya başladı. En son Eylül ayında aldığı zammın ardından fiyatları güncellenen paketlerde rakam sorgulanıyor. Yeni sigara fiyatları en ucuz ve en pahalı başta olmak üzere tüm gruplarda yakın mercek altına alındı. 2 Kasım günü gündeme gelen sigara zammı ardından güncel liste kontrol ediliyor. Peki; zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?