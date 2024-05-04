SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: 4 Mayıs sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları gündemde!

Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
10:44
Sigara fiyatları zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları sosyal medyadan gördükleri iddiaları araştırıyor. Nisan ayında artan fiyatların ardından yeniden gündeme gelen 'sigaraya zam geldi mi' sorusu arama motorlarındaki yerini aldı. Sigara zammı son dakika etiketli haberler arasında takip ediliyor. Hangi grupta atış yaşandığı da marka marka yakın mercek altında. Peki; 4 Mayıs 2024 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, arttı mı? İşte, ayrıntılar...