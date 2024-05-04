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Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 10:44

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: 4 Mayıs sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları gündemde!

Sigara fiyatları zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları sosyal medyadan gördükleri iddiaları araştırıyor. Nisan ayında artan fiyatların ardından yeniden gündeme gelen 'sigaraya zam geldi mi' sorusu arama motorlarındaki yerini aldı. Sigara zammı son dakika etiketli haberler arasında takip ediliyor. Hangi grupta atış yaşandığı da marka marka yakın mercek altında. Peki; 4 Mayıs 2024 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, arttı mı? İşte, ayrıntılar...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: 4 Mayıs sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları gündemde!

Sigara fiyatları 2024 Mayıs için fiyat artışı haberleriyle gündemde. Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz paketin fiyatı kontrol ediliyor. En son Nisan ayında 5 TL'lik zamla gündeme gelen tütün ürününde son artış takip edilmeye başladı. Peki, 4 Mayıs sigaraya zam geldi mi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: 4 Mayıs sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları gündemde!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

En son bir ay önce gündeme gelen sigara zammı Mayıs ayı itibarıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı iddiaların ardından resmi bir açıklama bulmak adına markalara ve paket fiyatlarına dönen kullanıcılar en pahalı ve en ucuz sigara fiyatını sorguluyor.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: 4 Mayıs sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları gündemde!

Bir sigara grubunda 3 TL artış yaşandığı yönündeki paylaşımların ardından 4 Mayıs günü uygulamaya konulacak fiyat artışı için fiyatlar kontrol ediliyor.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: 4 Mayıs sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları gündemde!

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, artış yaşanan gruptaki en düşük sigara fiyatı 63 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 70 TL'ye yükseldi.

Geçtiğimiz ay da diğer gruplarda artış yaşanmıştı.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: 4 Mayıs sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları gündemde!

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

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