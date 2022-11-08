Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sınav Duası - Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar, Sureler, Kalem Suresi ve En Tesirli Başarı Duaları
Giriş Tarihi: 08.11.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 10:57

Sınav Duası - Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar, Sureler, Kalem Suresi ve En Tesirli Başarı Duaları

Sınav duası ve Kalem Suresi, büyük imtihanlara hazırlanan öğrenciler ve ebeveynlerinin bu dönemde vazgeçilmezidir. Sınavlarda başarılı olup emeklerin karşılığını alma, bütün öğrencilerin ortak gayesi olduğu şüphesiz. Bu zorlu hazırlık döneminde sınava girecek olan öğrencilerin manevi bir destek arayışına girmesi gayet olağan bir durumdur. Önündeki zorlukları aşabilmek, başarılı olabilmek için yüce Allah'a dua etmek sınava girecek olan öğrencilerin ve ailelerinin sığındığı bir yoldur. Ülkemizde de yaklaşan günlerde, yüzbinlerce adayın katılacağı sınavlardan önce çokça araştırılan 'Sınav duası nedir?, Sınavlarda başarılı olmak için okunacak dualar nelerdir?' sorularının yanıtlarını sizler için yazımızda derleyip bir araya getirdik.

Sınav Duası - Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar, Sureler, Kalem Suresi ve En Tesirli Başarı Duaları

Sınav duası ve sureleri imtihan döneminde hem öğrenciler hem de velileri tarafından sık sık okunmaktadır. Binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavlar, hem öğrencileri hem de ailelerini oldukça heyecanlandırmakta. Yıl boyu süren çalışmaların sonucunda başarılı olmak isteyen öğrenciler sınavlarda başarılı olmak, heyecanını yenmek ve zihin açıklığı için sınav duası arayışına giriyor. Peki, sınav duası nedir, Kalem Suresi nasıl okunur? Sınavlarda başarılı olmak için okunacak sureler nelerdir? İşte ayrıntılar...

Sınav Duası - Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar, Sureler, Kalem Suresi ve En Tesirli Başarı Duaları

Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar Ve Sureler Nelerdir?

Oldukça heyecan ve rekabet dolu sınavlarda başarılı olmak için okunacak birçok dua ve Kur'an'ı Kerim'den sureler mevcuttur. Bu dua ve sureleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanı yenmek için yukarıdaki dua, sınavdan önce 19 kere okunması tavsiye edilmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sınav Duası - Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar, Sureler, Kalem Suresi ve En Tesirli Başarı Duaları

Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerden birisidir.

  • Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîra(n) ( İsra Suresi 80.ayet)

Türkçe meali: Şöyle dua et: "Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!"

Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 25, 26, 27 ve 28. Ayeti kerimeleri başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir.

  • Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul 'ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.

Türkçe meali: " Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

Sınavda başarılı olmak için Kalem Suresinin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

Sınav Duası - Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar, Sureler, Kalem Suresi ve En Tesirli Başarı Duaları

Kalem Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

5. Fesetubsıru ve yubsırune.

6. Bieyyikumulmeftunu.

7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

8. Fela tutı'ılmukezzibiyne

9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

11. Hemmazin meşşain binemiymin.

12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.

14. En kane za malin ve beniyne.

15. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16. Senesimuhu 'alelhurtumi.

17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18. Ve la yestesnune.

19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20. Feasbehat kessariymi.

21. Fetenadev musbihıyne.

22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

27. Bel nahnu mahrumune.

28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30. Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

34. İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36. Ma lekum keyfe tahkumune.

37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39. Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47. Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

Sınav Duası - Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar, Sureler, Kalem Suresi ve En Tesirli Başarı Duaları

Kalem Suresi Türkçe Meali

1,2. Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.

3. Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.

4. Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

5,6. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

7. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir.

8. O hâlde yalanlayanlara boyun eğme.

9. İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.

Âyette müşriklerin, Resûlullah'tan tevhid mücadelesinde tavizkâr davranması, batıl inançlarını, haksızlıklarını, birtakım çirkin maksatlarını kabullenip eleştirmemesi yönündeki isteklerine işaret edilmektedir. Resûlullah'ın onlara karşı böyle tavizkâr davranması durumunda, onların da kendisine karşı yumuşak davranacaklarına dikkat çekilmektedir.

10,11,12,13,14. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

15. Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der.

16. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.

17. Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkârcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.

18. (Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.)

19. Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı.

20. Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.

21,22. Derken, sabahleyin birbirlerine, "Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin" diye seslendiler.

23,24. Bunun üzerine, "Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın" diye fısıldaşarak yola koyuldular.

25. (Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği hâlde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar.

26. Fakat bahçeyi o hâlde gördüklerinde, "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız!" dediler.

SON DAKİKA