Sivas Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Sivas Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

YSK tarafından kesin aday listesi 5 Mart'ta duyurulmuş ve böylece tüm illerin belediye başkan adayları belirlenmişti. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanlarını ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlamışken, seçmenler Sivas Belediye Başkan adayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Sivas belediye başkan adayları listesi…