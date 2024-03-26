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Haberler Fotohaber Sivas Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Sivas Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
Giriş Tarihi: 26.03.2024 21:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 21:17

Sivas Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Sivas Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Sivas'ta 2024 yerel seçimleri için Belediye Başkan adayları merakla bekleniyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Yerel Seçimleri'nde Sivas'ın yerel yöneticileri belirlenecek. Bu kapsamda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar, seçmenlerin tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Sivas halkı, hangi partilerden ve hangi adayların seçime katıldığını yakından takip ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı listeye göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Sivas Belediye Başkan adayları listesi 2024!

Sivas Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Sivas Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

YSK tarafından kesin aday listesi 5 Mart'ta duyurulmuş ve böylece tüm illerin belediye başkan adayları belirlenmişti. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanlarını ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlamışken, seçmenler Sivas Belediye Başkan adayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Sivas belediye başkan adayları listesi…

Sivas Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Sivas Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

  1. Adalet ve Kalkınma Partisi Hilmi Bilgin
  2. İYİ Parti Merve Yıldız Yaray
  3. Büyük Birlik Partisi Adem Uzun
  4. Memleket Partisi Kerem Okyay
  5. Yeniden Refah Partisi Fatih Kalkan
  6. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Semiha Şahin - Cemal Pir
  7. Zafer Partisi Umut Üredi
  8. Halkın Kurtuluş Partisi Hüseyin Özlem
  9. Türkiye Komünist Hareketi Mehmet Ceran
  10. Bağımsız Türkiye Partisi Necati Kılınç
  11. Yeni Türkiye Partisi İlhami Özen
  12. Cumhuriyet Halk Partisi Tacettin Kepenek
  13. Hür Dava Partisi Yunus Kaya
  14. Hak ve Özgürlükler Partisi Mehmet Baki Arslanargun
  15. Demokrat Parti Bahadır Başer
  16. Millet Partisi Mustafa Yılmaz
  17. Milli Yol Partisi Zeki Haral
  18. Milliyetçi Hareket Partisi Reha Kars
  19. Demokrasi ve Atılım Partisi Serdar İnce
  20. Saadet Partisi Zeki Kılıç
  21. Vatan Partisi Metin Çeken
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Sivas Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Sivas Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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Sivas Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Sivas Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
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