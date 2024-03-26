Giriş Tarihi: 26.03.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
21:17
Sivas Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Sivas Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
Sivas'ta 2024 yerel seçimleri için Belediye Başkan adayları merakla bekleniyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Yerel Seçimleri'nde Sivas'ın yerel yöneticileri belirlenecek. Bu kapsamda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar, seçmenlerin tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Sivas halkı, hangi partilerden ve hangi adayların seçime katıldığını yakından takip ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı listeye göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Sivas Belediye Başkan adayları listesi 2024!