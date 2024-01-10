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Haberler Fotohaber Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Şivlilik tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 09:46

Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Şivlilik tarihi belli oldu

Konya'da uzun yıllardır bir gelenek olarak sürdürülen Şivlilik'in bu seneki tarihi araştırılmaya başladı. Konyalılar her yıl üç ayların gelişini bu gelenekle bütün şehir olarak birlik ve beraberlik içinde kutluyorlar. Tarih boyunca belli tarihlerde kutlanan bugün Osmanlı'dan bugüne kadar uzanmıştır. Üç ayaların başlamasına kısa bir süre kala Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar

Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Şivlilik tarihi belli oldu

Regaip Kandili ve üç ayların başlaması nedeniyle yıllardır Konya halkı tarafından yapılmaya devam eden Şivlilik geleneğine bu sene de çok kısa bir süre kaldı. Konya halkı çocuk, genç, yetişkin, yaşlı demeden bu özel gelenek için heyecanla bekliyor. İşte 2024 Şivlilik tarihi

Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Şivlilik tarihi belli oldu

ŞİVLİLİK NEDİR?

Konya'da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü yapılan kutlamadır. Regaip Kandili sabahında sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri istiyor.

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Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Şivlilik tarihi belli oldu

Sabah torbalarıyla sokaklara dökülen çocuklar, kapı zillerine basarak 'Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş, iki çörek bir börek, bize namazlık gerek. Şivliliiiiik...'' diye bağırır.

Ev sahibi, çocuklara eskiden kuru üzüm, leblebi, incir gibi çerezler verirken günümüzde çikolata, bisküvi, şekerleme gibi ikramlıklar dağıtır.

Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Şivlilik tarihi belli oldu

ŞİVLİLİK'TE FENER ALAYI

Şivlilik'te kutlama bir gün önceden başlar. Akşam namazından sonra mahalliler en uygun yere toplanır ve "Fener Alayı" denilen kutlamayı gerçekleştirir. Kâğıttan yapılmış fenerleriyle kutlama ateşinin etrafında halka kurarlar

Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Şivlilik tarihi belli oldu

2024 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya'da Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden biг gün önce gece başlayacak.

Bu sene 10 Ocak 2024 günü Şivlilik başlayacak.

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