Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Şivlilik tarihi belli oldu

Regaip Kandili ve üç ayların başlaması nedeniyle yıllardır Konya halkı tarafından yapılmaya devam eden Şivlilik geleneğine bu sene de çok kısa bir süre kaldı. Konya halkı çocuk, genç, yetişkin, yaşlı demeden bu özel gelenek için heyecanla bekliyor. İşte 2024 Şivlilik tarihi