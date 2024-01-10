Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
09:46
Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Şivlilik tarihi belli oldu
Konya'da uzun yıllardır bir gelenek olarak sürdürülen Şivlilik'in bu seneki tarihi araştırılmaya başladı. Konyalılar her yıl üç ayların gelişini bu gelenekle bütün şehir olarak birlik ve beraberlik içinde kutluyorlar. Tarih boyunca belli tarihlerde kutlanan bugün Osmanlı'dan bugüne kadar uzanmıştır. Üç ayaların başlamasına kısa bir süre kala Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar