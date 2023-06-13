ŞOK AKTÜEL ürünler 14 Haziran 2023: Karne hediyeleri satışa çıkıyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında

ŞOK aktüel ürünler 14 Haziran 2023 Çarşamba kataloğu alışveriş severler ile buluştu! Dev market zinciri, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta bisiklet, scooter, bluetooth müzik hoparlör, akülü araba, ufak oyuncak çeşitleri, gaming kulaklık, Bluetooth hoparlör, cep telefonu satışa çıkıyor. Karne alacak öğrencilere özel hediyeler ile Babalar Günü için özel olarak hazırlanan ürünler haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 14 Haziran ŞOK katalog aktüel indirimleri...