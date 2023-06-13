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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL ürünler 14 Haziran 2023: Karne hediyeleri satışa çıkıyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında
Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:11

ŞOK AKTÜEL ürünler 14 Haziran 2023: Karne hediyeleri satışa çıkıyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında

ŞOK aktüel 14 Haziran 2023 kataloğu yayınlandı! Çarşamba indirimleri ile karne alacak öğrencilere özel indirimli ürünler satışa çıkıyor. Aynı zamanda Babalar Günü'ne özel hediyeler de raflarda yerini alacak. Bu hafta akıllı bileklik, Bluetooth hoparlör, 26 jant siyah bisiklet, gaming kulaklık, i5 işlemcili Notebook, 128 GB akıllı cep telefonu, akıllı saat, taşınabilir şarjlı araç süpürgesi, gaming mouse, gaming mouse pad gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta erkek bakım seti gibi Babalar Günü'ne özel hediyeler dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 14 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ŞOK aktüel katalog 14 Haziran 2023: Babalar Günü’ne özel hediyeler yarın raflarda! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri

ŞOK aktüel ürünler 14 Haziran 2023 Çarşamba kataloğu alışveriş severler ile buluştu! Dev market zinciri, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta bisiklet, scooter, bluetooth müzik hoparlör, akülü araba, ufak oyuncak çeşitleri, gaming kulaklık, Bluetooth hoparlör, cep telefonu satışa çıkıyor. Karne alacak öğrencilere özel hediyeler ile Babalar Günü için özel olarak hazırlanan ürünler haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 14 Haziran ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK aktüel katalog 14 Haziran 2023: Babalar Günü’ne özel hediyeler yarın raflarda! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri
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ŞOK aktüel katalog 14 Haziran 2023: Babalar Günü’ne özel hediyeler yarın raflarda! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri
ŞOK aktüel katalog 14 Haziran 2023: Babalar Günü’ne özel hediyeler yarın raflarda! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri
ŞOK aktüel katalog 14 Haziran 2023: Babalar Günü’ne özel hediyeler yarın raflarda! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Çarşamba indirimleri
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