ŞOK AKTÜEL ürünler 14 Haziran 2023: Karne hediyeleri satışa çıkıyor! Bu Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında

ŞOK aktüel 14 Haziran 2023 kataloğu yayınlandı! Çarşamba indirimleri ile karne alacak öğrencilere özel indirimli ürünler satışa çıkıyor. Aynı zamanda Babalar Günü'ne özel hediyeler de raflarda yerini alacak. Bu hafta akıllı bileklik, Bluetooth hoparlör, 26 jant siyah bisiklet, gaming kulaklık, i5 işlemcili Notebook, 128 GB akıllı cep telefonu, akıllı saat, taşınabilir şarjlı araç süpürgesi, gaming mouse, gaming mouse pad gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta erkek bakım seti gibi Babalar Günü'ne özel hediyeler dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 14 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...