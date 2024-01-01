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Haberler Fotohaber SÖMESTR 15 TATİL NE ZAMAN? Geri sayım başladı! 2023-2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:34

SÖMESTR 15 TATİL NE ZAMAN? Geri sayım başladı! 2023-2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında?

Yeni yıla girmemizle yarıyıl tatiline kısa bir süre kaldı. Yarıyıl tatili ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil, okullarda ilk dönemin bitmesiyle başlayacak. Yarıyıl tatiline ara tatilin eklenip eklenmeyeceği, yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Özellikle ara tatilin kaldırılacağına ilişkin iddialar gündemdeyken öğrenciler ve öğretmenler gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, sömestr 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili takvimi

SÖMESTR 15 TATİL NE ZAMAN? Geri sayım başladı! 2023-2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında?

Eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gündeminde okulların kapanış tarihi yer almaya başladı. Yarıyıl tatili sebebiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde yaklaşık 20 milyon öğrenci tatile ayrılacak. Peki 15 tatil ne zaman?

SÖMESTR 15 TATİL NE ZAMAN? Geri sayım başladı! 2023-2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili için kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Tüm okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim uygulanacak. Yarıyıl tatilinin uzatılması gibi bir duyuru söz konusu değil, gerçeği yansıtmamaktadır.

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SÖMESTR 15 TATİL NE ZAMAN? Geri sayım başladı! 2023-2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında?

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını verdi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikâyet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti.

SÖMESTR 15 TATİL NE ZAMAN? Geri sayım başladı! 2023-2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

SÖMESTR 15 TATİL NE ZAMAN? Geri sayım başladı! 2023-2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında?

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

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