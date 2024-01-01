Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:34
SÖMESTR 15 TATİL NE ZAMAN? Geri sayım başladı! 2023-2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında?
Yeni yıla girmemizle yarıyıl tatiline kısa bir süre kaldı. Yarıyıl tatili ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil, okullarda ilk dönemin bitmesiyle başlayacak. Yarıyıl tatiline ara tatilin eklenip eklenmeyeceği, yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Özellikle ara tatilin kaldırılacağına ilişkin iddialar gündemdeyken öğrenciler ve öğretmenler gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, sömestr 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor, 2023-2024 yarıyıl tatili takvimi