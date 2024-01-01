SÖMESTR 15 TATİL NE ZAMAN? Geri sayım başladı! 2023-2024 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında?

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını verdi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikâyet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti.