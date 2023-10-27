Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği konusu nedir? İşte Atatürk filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu

Son Akşam Yemeği oyuncuları kimler, konusu nedir soruları yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi sinemaseverlerle buluşuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala Son Akşam Yemeği filmi ne zaman vizyona girecek merak ediliyor. Yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği film, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fragmanıyla da büyük ses getirmişti. Peki, Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Atatürk filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu…