Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği konusu nedir? İşte Atatürk filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu

Son Akşam Yemeği filmi ne zaman vizyona girecek sorusu yanıt buldu. Cumhuriyet'imizin 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala sinemaseverlerin merakla beklediği Atatürk filminin vizyon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz akşam galası yapılan film sosyal medyaya damga vurdu. Cumhuriyet'in ilanından önceki gece yaşananları ele alan filmin hikayesi ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? İşte Atatürk filmi Son Akşam Yemeği vizyon tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu...