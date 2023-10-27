Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği konusu nedir? İşte Atatürk filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:50

Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği konusu nedir? İşte Atatürk filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu

Son Akşam Yemeği oyuncuları kimler, konusu nedir soruları yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi sinemaseverlerle buluşuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala Son Akşam Yemeği filmi ne zaman vizyona girecek merak ediliyor. Yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği film, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fragmanıyla da büyük ses getirmişti. Peki, Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Atatürk filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu…

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Atatürk filmi vizyona giriyor! Son Akşam Yemeği konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Son Akşam Yemeği filmi ne zaman vizyona girecek sorusu yanıt buldu. Cumhuriyet'imizin 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala sinemaseverlerin merakla beklediği Atatürk filminin vizyon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz akşam galası yapılan film sosyal medyaya damga vurdu. Cumhuriyet'in ilanından önceki gece yaşananları ele alan filmin hikayesi ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? İşte Atatürk filmi Son Akşam Yemeği vizyon tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu...

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Atatürk filmi vizyona giriyor! Son Akşam Yemeği konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ KONUSU - HİKAYESİ

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi sinemaseverlerle buluşuyor.

Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin artık ete kemiğe büründüğü 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Atatürk filmi vizyona giriyor! Son Akşam Yemeği konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmen koltuğunda Levent Onan'ın oturduğu Son Akşam Yemeği filmi, 27 Ekim 2023 Cuma günü Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa'da vizyona girecek.

Türk tarihî dönem draması olan yapımda;

Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Atatürk filmi vizyona giriyor! Son Akşam Yemeği konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Onur Tuna - Mustafa Kemal Atatürk

Pelin Akil - Latife Hanım

Engin Şenkan - Ahir

Azra Aksu - Elif

Necip Memili - Mahmut

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Atatürk filmi vizyona giriyor! Son Akşam Yemeği konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Mustafa Kırantepe - Yakup

Yasemin Baştan - Azize

Nehir Gökdemir - Nigar

Aslı Tandoğan - Elif'in Annesi

Cemal Hünal - Komutan Wilson

Tuğba Daştan - Vecihe

Haydar Şahin - Yaver Muzaffer

SON DAKİKA