SON DAKİKA | Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı: Mahvedecekler beni...

Son dakika haberi: Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi birçok ünlü futbolcunun banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılması olayına ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin bir anda gündemine oturan fon skandalı hakkında açıklama yapan Denizbank, Arda Turan ile banka müdür Seçil Erzan arasındaki telefon konuşmasının metnini yayınladı. Dolandırıcılık olayında 7 buçuk milyon dolar kaptıran Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yaptığı konuşmasındaki çarpıcı ifadeler dikkat çekti. İşte Seçil Erzan'ın "Mahvedecekler beni..." dediği telefon konuşmasının tam metni...