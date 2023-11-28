SON DAKİKA | Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı: Mahvedecekler beni...

"YALAN SÖYLEME ÇOLUĞUMUZ ÇOCUĞUMUZ ZOR DURUMDA"

Bankadan yapılan açıklamada " Seçil Erzan'a para verdiğini iddia eden Arda Turan'nın vekili tarafından mahkemeye sunulan ve emniyet birimlerince deşifre edilen 7 Nisan akşamı Seçil Erzan'la yaptığı telefon görüşmesinin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir" denilerek Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki konuşmanın metnine yer verildi.

İşte Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki o konuşma...

Arda Turan: Kaç kişi var 20-25 ya Seçil gözünü seveyim bize artık yalan söyleme çoluğumuz çocuğumuz zor durumda

Seçil ERZAN: Arda 100 kişi falan yok dur…eee.

A.T.:Kaç kişi var tahmini bi düşün bakayım

Seçil ERZAN: Bi dakika… ee… 10 tane futbolcu var

A.T.: Evet