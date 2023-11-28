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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı: Mahvedecekler beni...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 18:31

SON DAKİKA | Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı: Mahvedecekler beni...

Son dakika haberi: Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi birçok ünlü futbolcunun banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılması olayına ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin bir anda gündemine oturan fon skandalı hakkında açıklama yapan Denizbank, Arda Turan ile banka müdür Seçil Erzan arasındaki telefon konuşmasının metnini yayınladı. Dolandırıcılık olayında 7 buçuk milyon dolar kaptıran Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yaptığı konuşmasındaki çarpıcı ifadeler dikkat çekti. İşte Seçil Erzan'ın "Mahvedecekler beni..." dediği telefon konuşmasının tam metni...

SON DAKİKA | Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı: Mahvedecekler beni...

Son dakika haberi... Seçil Erzan olayına ilişkin bugün çok önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye, günlerdir Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi birçok ünlü futbolcuyu yüksek kar vaadiyle dolandıran Seçil Erzan olayını konuşuyor.

SON DAKİKA | Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı: Mahvedecekler beni...

Seçil Erzan şube müdürü olarak çalıştığı yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir 'fon' vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu.

Bu isimler arasında Arda Turan, Muslera, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu gibi futbolcular var.

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SON DAKİKA | Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı: Mahvedecekler beni...

BANKA YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Denizbank tarafından aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu dolandırılcılık olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesinin metni de paylaşıldı.

SON DAKİKA | Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı: Mahvedecekler beni...

"YALAN SÖYLEME ÇOLUĞUMUZ ÇOCUĞUMUZ ZOR DURUMDA"

Bankadan yapılan açıklamada "Seçil Erzan'a para verdiğini iddia eden Arda Turan'nın vekili tarafından mahkemeye sunulan ve emniyet birimlerince deşifre edilen 7 Nisan akşamı Seçil Erzan'la yaptığı telefon görüşmesinin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir" denilerek Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki konuşmanın metnine yer verildi.

İşte Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki o konuşma...

Arda Turan: Kaç kişi var 20-25 ya Seçil gözünü seveyim bize artık yalan söyleme çoluğumuz çocuğumuz zor durumda

Seçil ERZAN: Arda 100 kişi falan yok dur…eee.

A.T.:Kaç kişi var tahmini bi düşün bakayım

Seçil ERZAN: Bi dakika… ee… 10 tane futbolcu var

A.T.: Evet

SON DAKİKA | Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı: Mahvedecekler beni...

"20 KİŞİYSE GİDİP BANKAYLA BUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIRIZ"

Seçil ERZAN: Eee… işte 10'da benim yandan yani… 10'da benim yakın çevremden.

A.T.: E terim var Fatih hocanın şeyi ondan sonra

Seçil ERZAN: Toplam o kadar… Hepsi o kadar hani 21-22

A.T.: Bak Seçil. Sana diyeceklerimi iyi dinle bak şuanda bu savcılık işlerini de polisi de her şeyi biz tutuyoruz. Kimseyi hiçbir yere göndermiyoruz. Eğer sen bunları doğruyu söyleyeceksin ki biz bu işi bankayla çözmeye çalışalım. 20 kişiyse gidip bankayla bunu çözmeye çalışırız. Ama bana dersen ki arda 100 kişi var, bu iş olmaz…

Seçil ERZAN: Hani maksimumu olsun 23 kişi yani 25 kişi olsun. O kadar bile yoktur. Hı hıı…

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