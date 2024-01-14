Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
09:43
SON DAKİKA BOLU'DA DEPREM: Zonguldak ve Düzce sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bolu deprem merkez üssü ve şiddeti
Son dakika Bolu deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 14 Ocak verileriyle araştırılan son sallantı sonrası bölge halkı araştırmalara başladı. Gerçekleşen sarsıntının ardından 'Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları araştırılıyor. Sarsıntı, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de de hissedildi. İşte merkez üssü, şiddeti ve derinliği...