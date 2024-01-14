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Haberler Fotohaber SON DAKİKA BOLU'DA DEPREM: Zonguldak ve Düzce sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bolu deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 09:43

SON DAKİKA BOLU'DA DEPREM: Zonguldak ve Düzce sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bolu deprem merkez üssü ve şiddeti

Son dakika Bolu deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 14 Ocak verileriyle araştırılan son sallantı sonrası bölge halkı araştırmalara başladı. Gerçekleşen sarsıntının ardından 'Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları araştırılıyor. Sarsıntı, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de de hissedildi. İşte merkez üssü, şiddeti ve derinliği...

SON DAKİKA BOLU’DA DEPREM: Zonguldak ve Düzce sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bolu deprem merkez üssü ve şiddeti

Son dakika Bolu deprem haberleri gündemdeki yerini aldı. Merkez üssü AFAD tarafından Merkez ilçesi olarak paylaşılan sarsıntının şiddeti, büyüklüğü ve derinliği araştırılıyor. AFAD son depremler listesi ile şehrin sakinleri sistem üzerinden fay hareketlerini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar..

SON DAKİKA BOLU’DA DEPREM: Zonguldak ve Düzce sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bolu deprem merkez üssü ve şiddeti

SON DAKİKA: BOLU'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan bilgilere göre Bolu Merkez ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 14 Ocak saat 09.01'de yaşanan depremin derinliği 10.79 km olarak ölçüldü.

İşte, detaylar:

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SON DAKİKA BOLU’DA DEPREM: Zonguldak ve Düzce sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bolu deprem merkez üssü ve şiddeti

#DEPREM

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Merkez (Bolu)

Tarih:2024-01-14 Saat:09:01:48 TSİ

Enlem:40.89028 N Boylam:31.67 E

Derinlik:10.79 km

SON DAKİKA BOLU’DA DEPREM: Zonguldak ve Düzce sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bolu deprem merkez üssü ve şiddeti

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle öğreniliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

SON DAKİKA BOLU’DA DEPREM: Zonguldak ve Düzce sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bolu deprem merkez üssü ve şiddeti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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