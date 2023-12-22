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Haberler Fotohaber ÇANKIRI DEPREMİ SON DAKİKA 22 ARALIK || ÇANKIRI ŞİDDETLİ SARDILDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 14:00

ÇANKIRI DEPREMİ SON DAKİKA 22 ARALIK || ÇANKIRI ŞİDDETLİ SARDILDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika gelişmeleri...

Son dakika Çankırı'da deprem meydana gelen geldi Korkutan deprem haberini Afad paylaştı. Dün akşam saatlerinde Hatay'da yaşanan 4.1 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından bugün ise Çankırı'da bir deprem meydana geldi. Çankırı ili Ilgaz merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Çankırı'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Aralık 2023 Çankırı deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA ÇANKIRI DEPREM || Az önce Çankırı da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Ülke genelinde artan depremlere bugün bir yenisi daha eklendi. Korkutan deprem haberi Çankırı'dan geldi. Çankırı ilinin bir ilçesi olan Ilgaz'da meydana gelen deprem 3 üzerinde bir sarsıntı ile şiddetli olarak meydana geldi. İlk olarak Afad tarafından paylaşılan deprem haberi sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar depremin derinliği, büyüklüğü gibi bilgileri araştırıyor. Peki, Çankırı da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, Çankırı depremin ayrıntıları...

SON DAKİKA ÇANKIRI DEPREM || Az önce Çankırı da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA ÇANKIRI DEPREM | 22 ARALIK CUMA

Çankırı'dan son dakika deprem haberi geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, Çankırı ili Ilgaz ilçesinde saat 12.50'de bir deprem meydana geldi.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7,06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA ÇANKIRI DEPREM || Az önce Çankırı da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

#DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Ilgaz (Çankırı)

Tarih:2023-12-22

Saat:12:50:17 TSİ

Enlem:40.99361 N

Boylam:33.43333 E

Derinlik:7.06 km

SON DAKİKA ÇANKIRI DEPREM || Az önce Çankırı da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA ÇANKIRI DEPREM || Az önce Çankırı da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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