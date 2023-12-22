Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
14:00
ÇANKIRI DEPREMİ SON DAKİKA 22 ARALIK || ÇANKIRI ŞİDDETLİ SARDILDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika gelişmeleri...
Son dakika Çankırı'da deprem meydana gelen geldi Korkutan deprem haberini Afad paylaştı. Dün akşam saatlerinde Hatay'da yaşanan 4.1 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından bugün ise Çankırı'da bir deprem meydana geldi. Çankırı ili Ilgaz merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Çankırı'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Aralık 2023 Çankırı deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...