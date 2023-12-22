ÇANKIRI DEPREMİ SON DAKİKA 22 ARALIK || ÇANKIRI ŞİDDETLİ SARDILDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika gelişmeleri...

Ülke genelinde artan depremlere bugün bir yenisi daha eklendi. Korkutan deprem haberi Çankırı'dan geldi. Çankırı ilinin bir ilçesi olan Ilgaz'da meydana gelen deprem 3 üzerinde bir sarsıntı ile şiddetli olarak meydana geldi. İlk olarak Afad tarafından paylaşılan deprem haberi sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar depremin derinliği, büyüklüğü gibi bilgileri araştırıyor. Peki, Çankırı da deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, Çankırı depremin ayrıntıları...