SON DAKİKA ÇOPRUM’DA DEPREM || 2 kez sallandı! 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Çorum deprem haberi ile sarsıldı. mecitözü ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 10 Ocak 2024 Çarşamba Çorum depremi kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? işte, Afad ve Kandilli verileri ile detaylar!