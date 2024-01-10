Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
06:09
SON DAKİKA ÇOPRUM'DA DEPREM || 2 kez sallandı! 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Çorum deprem ile sallandı. 4 ve üzeri depremlerin arttığı son günlerde üst üste 4 ve üzeri sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde meydana gelen deprem haberinin ardından, bir yenisi de Çorum'dan geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Çorum'da deprem kaç şiddetinde oldu, hasar var mı, hangi iller etkilendi?