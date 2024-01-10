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Haberler Fotohaber SON DAKİKA ÇOPRUM'DA DEPREM || 2 kez sallandı! 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 06:09

SON DAKİKA ÇOPRUM'DA DEPREM || 2 kez sallandı! 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Çorum deprem ile sallandı. 4 ve üzeri depremlerin arttığı son günlerde üst üste 4 ve üzeri sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde meydana gelen deprem haberinin ardından, bir yenisi de Çorum'dan geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Çorum'da deprem kaç şiddetinde oldu, hasar var mı, hangi iller etkilendi?

SON DAKİKA ÇOPRUM’DA DEPREM || 2 kez sallandı! 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Çorum deprem haberi ile sarsıldı. mecitözü ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 10 Ocak 2024 Çarşamba Çorum depremi kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? işte, Afad ve Kandilli verileri ile detaylar!

SON DAKİKA ÇOPRUM’DA DEPREM || 2 kez sallandı! 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA

Türkiye'nin Çorum iline bağlı Mecitözü ilçesinde son dakika bir deprem yaşandı!

Derinlik 16.81 km olarak kaydedilen depremin ayrıntılarını Afad duyurdu.

İşte, Afad paylaşımı ile depremin ayrıntıları;

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SON DAKİKA ÇOPRUM’DA DEPREM || 2 kez sallandı! 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Mecitözü (Çorum)
Tarih:2024-01-10
Saat:00:34:30 TSİ
Enlem:40.54694 N
Boylam:35.17222 E
Derinlik:16.81 km

#DEPREM
ELVANCELEBI-MECITOZU (CORUM)
10.01.2024, 00:37:36 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 7.6 km

SON DAKİKA ÇOPRUM’DA DEPREM || 2 kez sallandı! 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ 4.3 OLARAK PAYLAŞTI!

SON DAKİKA ÇOPRUM’DA DEPREM || 2 kez sallandı! 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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