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Haberler Fotohaber SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM | 29 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 08:06

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM | 29 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika: Ege Denizi deprem haberi! Ege Denizi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. Ege Denizi deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 29 Nisan 2024 son dakika Ege Denizi depremi bilgileri.

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM | 29 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Ege Denizi deprem ile sallandı. Meydana gelen sarsıntının ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge sakinleri arama motorlarına yöneldi. Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce a deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 29 Nisan 2024 Malatya depremi bilgileri...

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM | 29 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:24'te'de merkez üssü Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde şiddetli bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 9.65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM | 29 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

AFAD VERİLERİ İLE EGE DENİZİ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Ege Denizi

Tarih: 2024-04-29

Saat: 07:24:38

Derinlik: 9.65 km

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM | 29 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM | 29 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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