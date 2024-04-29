Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
08:06
SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM | 29 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Son dakika: Ege Denizi deprem haberi! Ege Denizi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. Ege Denizi deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 29 Nisan 2024 son dakika Ege Denizi depremi bilgileri.