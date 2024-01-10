Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
08:11
SON DAKİKA HATAY DEPREM | 10 Ocak Çarşamba az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika Hatay deprem haberi ile sarsıldı. Antakya Körfezi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Sarsıntının şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile belli oldu. İşte, detaylar…