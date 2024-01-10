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Haberler Fotohaber SON DAKİKA HATAY DEPREM | 10 Ocak Çarşamba az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 08:11

SON DAKİKA HATAY DEPREM | 10 Ocak Çarşamba az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Hatay deprem haberi ile sarsıldı. Antakya Körfezi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Sarsıntının şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile belli oldu. İşte, detaylar…

SON DAKİKA HATAY DEPREM | 10 Ocak Çarşamba az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Hatay sallandı. Antakya Körfezi'nde meydana gelen sarsıntının ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge sakinleri arama motorlarına yöneldi. Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi verileri ile takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, ayrıntılar…

SON DAKİKA HATAY DEPREM | 10 Ocak Çarşamba az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

HATAY DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06:35'de merkez üssü Hatay''a 2.95 kilometre mesafede Akdeniz - Antakya Körfezi'nde 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

AFAD VERİLERİ İLE HATAY DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.3

Yer: Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.95 km] Yayladağı (Hatay)

Tarih: 10-01-2024

Saat: 06:35:07

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SON DAKİKA HATAY DEPREM | 10 Ocak Çarşamba az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA HATAY DEPREM | 10 Ocak Çarşamba az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA HATAY DEPREM | 10 Ocak Çarşamba az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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